اقتصاد وأسواق

«هانز للدهانات» تستهدف زيادة مبيعاتها إلى 140 مليون جنيه فى 2022

من خلال مشروعات الدولة ومنافذ الوكلاء
المال - خاص 10:53 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 10:53 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

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تستهدف شركة هانز للدهانات زيادة مبيعاتها بالسوق المحلية إلى 140 مليون جنيه خلال العام المقبل، مقابل 40 مليون جنيه بنهاية 2021، وذلك من خلال المشروعات المشاركة فيها ومنافذ الوكلاء، وفق وليد حافظ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن مبيعات هانز فى السوق المحلية تنقسم إلى مبيعات المشروعات الجارى تنفيذها من الحكومة والقطاع الخاص وتضم “هيئة الأبنية التعليمية، فنادق القوات المسلحة، والأشغال العسكرية، مبادرة حياة كريمة وغيرها “، إضافة إلى مبيعات منافذ التجار المعتمدين.

وليد حافظ: تنفيذ توسعات لمضاعفة الإنتاج 5 مرات

وأوضح حافظ فى تصريحات خاصة ل “المال”، أن الشركة لديها نحو 18 موزعًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن مستهدف زيادة المبيعات بنحو 100 مليون جنيه سيكون عبر تنفيذ خطة التوسع التى اتخذتها هانز لمضاعفة الإنتاج 5 مرات ليسجل 150 طن يوميًا.

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يشار إلى شركة هانز للدهانات قد ضخت استثمارات بنحو 30 مليون جنيه فى مصنعها الجديد بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر.

ويقع المصنع الجديد على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 150 طن يوميًا، ومن المقرر بدء التشغيل التجريبى أول ديسمبر المقبل، على أن يبدأ الإنتاج الفعلى أول 2022.

وشركة هانز متخصصة فى صناعة الدهانات ومواد الطلاء، وهى ألمانية الأصل، ونجح مستثمرون فى جذب شراكة “مصرية – ألمانية” لتصنيع منتجاتها فى السوق المحلية، بنفس مواصفات الجودة الألمانية. 

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والشركة لديها مصنعًا بالمنطقة السادسة بمدينة 6 أكتوبر، على مساحة 1400 متر مربع، وتبلغ استثماراته 250 مليون دولار.

وأشار حافظ، إلى أن “كورونا” أثر بشكل كبير على المبيعات المحلية بسبب غلق المحلات أوقات الحظر المفروضة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى قرار الحكومة بوقف تراخيص المبانى. 

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مايو 2020، عن إصدار رئيس مجلس الوزراء مجموعة من التوجيهات لتنظيم القرارات الصادرة فيما يخص إيقاف التراخيص للمبانى الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر. 

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وقال شعراوى فى بيان سابق إن رئيس مجلس الوزراء وجه بأن تكون القرارات على ( المبانى السكنية التابعة للمواطنين فقط ) دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تلك القرارات ستطبق على المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) بالإضافة لمحافظة الأسكندرية مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات ، وكذا الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية فقط بباقى المحافظات وطبقاً لرؤية المحافظ فى هذا الشأن.

كما وجه شعراوى باستمرار إصدار تراخيص البناء المطلوبة للمواطنين بباقى المدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظة دون توقف.

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بقلم المال - خاص

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