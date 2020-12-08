«هانديكاب انترناشيونال» تكشف نتائج مشروع إتاحة التوظيف لذوي الإعاقة بالوراق وإمبابة

في مؤتمر يبث على الإنترنت تحت رعاية وزارة التضامن الإجتماعي وبالتعاون مع مؤسسة دروسوس

أعلنت منظمة هانديكاب إنترناشيونال مصر، بالتعاون مع جمعية نور الصباح بالوراق، وبدعم من مؤسسة دروسوس عن عقد المؤتمر الختامي لمشروع “إدماج” الذي استهدف إتاحة التوظيف والدمج الاجتماعي للشباب من ذوي الإعاقة فى المناطق الحضرية غير الرسمية في القاهرة، وتحديداً في منطقتي الوراق وإمبابة.

وأوضحت هانديكاب فى بيان صحفى أن هذه الخطوة الجديدة تعكس اهتمام ودور المنظمات الدولية، بالتعاون مع شركائها المحليين في تمكين الشباب ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

ويعقد المؤتمر يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 ديسمبر الحالي فتراضياً، كما سيتم بثه على صفحة هانديكاب إنترناشيونال على فيسبوك على الرابط التالي fb.com/HIMEReP تعزيزاً للإجراءات الاحترازية المتبعة وحفاظاً على أسس التباعد البدني لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

ومن المنتظر أن يفتتح اللقاء بكلمات من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة هبة هجرس عضوة مجلس النواب.

وسوف يلقي المؤتمر الضوء على أبرز نتائج وإنجازات المشروع الذي استغرق 63 شهرا، واستفاد منه 1336 شابا من ذوي الإعاقة، وركز على مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في إيجاد فرص توظيف، ودعم تنفيذ المشروعات الصغيرة المدرة للدخل لهم، إضافة إلى أنشطة بناء القدرات الفنية والمؤسسية لأصحاب الأعمال ومقدمي الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، من أجل توفير فرص عمل وخدمات دامجة للشباب ذوي الإعاقة وتعزيز حصولهم على فرص متكافئة في المجتمع .

يذكر أن المؤتمر الختامي سيشهد تكريم عدد من المشاركين والمتميزين ، إضافة إلى مشاركة نخبة من الجهات الحكومية المعنية وعدد من الشخصيات العامة المهتمه بقضايا الدمج الاقتصادي للفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة، وذلك تماشياً مع رؤية الحكومة المصرية التي تسعى إلى تكافؤ الفرص ما بين أبناء المجتمع وضمان حياة كريمة لكل الشباب من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي.