«هاندا للملابس» تضخ 13 مليون دولار فى السوق المحلية

كشف زو زينشنج، المستشار الاقتصادى والتجارى بالسفارة الصينية بالقاهرة، أن شركة هاندا الصينية للملابس Handa Egypt Textile استثمرت حتى الآن بالسوق المحلية حوالى 13 مليون دولار، مشيرًا إلى أن صادراتها بلغت 500 ألف دولار.

كان هان شين، رئيس «هاندا» الصينية للملابس الجاهزة، قد صرح فى نوفمبر 2019، على هامش توقيع عقد إيجار طويل الأجل مع «القابضة للقطن والغزل» والنسيج بهدف التصدير، بأن شركته تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار فى السوق المصرية، منها 10 ملايين كمرحلة أولى.

وأضاف «زينشنج»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن حجم إنتاج الشركة فى مصر بلغ حوالى مليون قطعة ملابس جاهزة فى عام 2021.

وقامت شركة «هاندا» بتأجير 34 ألف متر من مصنع مغلق منذ سنوات تابع للشركة العامة لمنتجات الجوت (تحت التصفية) بمدينة بلبيس، وذلك لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد؛ لاستغلاله فى إنتاج الملابس الجاهزة لأغراض التصدير، وبما يوفر ما يزيد على 5 آلاف فرصة عمل.

وقال إنه منذ الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 سجل إجمالى تدفقات الاستثمارات الصينية المباشرة بالسوق المحلية نحو 223 مليون دولار بزيادة 150.6%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وفقًا لإحصائيات وزارة التجارة الصينية، بينما سجل إجمالى الاستثمارات الصينية فى مصر بنهاية عام 2020، نحو 1.91 مليار دولار.