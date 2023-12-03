«هاليون» و«إبراهيم أحمد بدران» تطلقان سلسلة قوافل طبية لتقديم الرعاية الصحية المجانية لـ10 آلاف مواطن

تتعاون وتنضم شركة هاليون ، الشركة المصنعة لـ بانادول وسنسوداين، إلى المؤسسة الخيرية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، مؤسسة إبراهيم أحمد بدران، لإطلاق سلسلة من القوافل الطبية تحت حملة “صحتك بين ايديك”، والتي ستقدم خدمات رعاية صحية مجانية لـ 10 مواطن خارج نطاق العاصمة، بالإضافة لنشر وتعزيز الوعي بالعناية الذاتية بالصحة.

ستشمل المبادرة خمس محافظات، وهم الجيزة والقليوبية والإسماعيلية والفيوم والشرقية. ستعمل القوافل الطبية في عطلات نهاية الأسبوع، وتقدم أدوية وفحوصات طبية مجانية في تخصصات مختلفة والتي تشمل طب العيون، وطب الجلدية، وجراحة العظام، وطب الأطفال، وطب المسالك البولية، وطب الأنف و الأذن والحنجرة. وستشمل القوافل أيضا جلسات توعية حول صحة الفم، علاج الألم، والنظافة العامة، وممارسة الرياضة، والتغذية.

هذه الجلسات سيقوم بتقديمها فريق متعدد التخصصات من أطباء الأسنان والصيادلة والأطباء المختصين. من خلال التركيز على العناية الذاتية بالصحة، يمكن للأفراد أن يصبحوا أوصياء وحماة أفضل لصحتهم الشخصية، مما يخفف العبء على أنظمة الرعاية الصحية، ويقلل من النفقات الصحية، ويحسن جودة الرعاية ويقلل من ضرورة الاستعانة بالمواعيد والزيارات الطبية لحالات يمكن إدارتها ذاتيا.

بناء على هذا الافتراض، تطلق هاليون حملة “صحتك بين ايديك” في مصر بهدف تثقيف المصريين ونشر الوعي بينهم حول الأمراض غير المعدية (NCDs). من المتوقع أن تكون الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي طويلة الأمد المسؤولة عن 82% من إجمالي الوفيات في البلاد وعن 67% من الوفيات المبكرة وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

وصرح محمد مصطفى، المدير القطري لـ هاليون – مصر، في بيان له: “إن هدفنا يتعدى تقديم منتجات الرعاية الصحية للمستهلكين. نحن في شركة هاليون نؤمن أنه يجب أن يكون لدى الجميع فرصة للعيش بصحة جيدة طوال الوقت، أيا كانوا، بغض النظر عن هويتهم، كما نعلم أيضا أن العديد من الأشخاص يتم استبعادهم من الرعاية الصحية اليومية. من خلال فهم ما يعيق الأفراد من الوصول للرعاية الصحية، نأمل في هاليون أن نتمكن من إتاحة الفرص لمزيد من الأفراد لتحسين صحتهم وصحة أحبائهم. من خلال هذا التعاون، نكون قد خطونا قدما لتنفيذ هذا الهدف في مصر، حيث يمكن للجميع اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم.”.

وأضافت علا إسماعيل، مؤسس مؤسسة إبراهيم أحمد بدران: “لكل فرد الحق في الرعاية الصحية ذات الجودة والمعرفة بكيفية العناية بالصحة. لا تتمحور حملة “صحتك بين ايديك” فقط حول تلبية احتياجات الرعاية الصحية ولكنها أيضا تمثل خطوة استباقية تهدف نحو بناء مجتمع مصري أكثر صحة وتمكينا ووعي. من خلال تزويد الأفراد بالمعرفة والأدوات للعناية الصحية الذاتية الفعّالة، نرغب في تحسين الطريقة يتخذها الأفراد بالعناية بصحتهم.”.

على المستوى العالمي، تلتزم هاليون بتذليل العوائق والعقبات التي يواجهها الأفراد في حياتهم اليومية للاعتناء بصحتهم بطريقة أفضل وتهدف الشركة إلى تمكين الملايين من الأشخاص سنويا ليكونوا أكثر إدراجا في الفرص لتحسين صحتهم اليومية، وذلك من خلال تمكين 50 مليون شخص سنويا بحلول عام 2025.