«هاليون» تنفصل عن جلاكسو سيمثكلاين للأدوية وتنطلق بشكل جديد

انطلقت اليوم “هاليون” للرعاية الصحية بعد اكتمال فصلها عن شركة جلاكسو سيمثكلاين، لتصبح شركة مستقلة تركز بشكل كامل على مجال صحة المستهلك، مدفوعة بقائمة أعمال جديدة هدفها الأساسي الوصول لصحة يومية أفضل للإنسانية.

وبدأت الشركة التداول في بورصة لندن الاثنين، حيث قاد برايان ماكنمارا، الرئيس التنفيذي “لهاليون”، مراسم الافتتاح إيذانا لبدء التداول، ومن المقرر أن يتبعه تداول تتبعه مراسم افتتاح تداول أخرى في بورصة نيويورك الأربعاء 20 يوليو.

تمتلك”هاليون” مجموعة من العلامات التجارية العالمية، منها بانادول، وسنسوداين، وأوتريفين، وفولتارين، وستواصل تطوير هذه العلامات الرائدة في الفئة التي تلبي الاحتياجات الفعلية لصحة المستهلك، مع التركيز على الابتكار المستقبلي عبر محفظتها بالكامل.

وفي ظل الطلب المتزايد لدى سكان العالم على الصحة والرعاية، و مواجهة أمراض الشيخوخة، ووجود طبقة وسطى ناشئة وسط اقتصاديات عالية النمو، وزيادة أهمية الرعاية الذاتية لمواجهة الضغط المتزايد على الأنظمة الصحية العامة، والاحتياجات غير الملباة للمستهلكين يتوقع أن يتوسع سوق الرعاية الصحية بمعدل ما بين 3 إلى 4% – حيث جاء انطلاق “هاليون” مع توقعات للوصول لمعدل نمو في الإيرادات السنوية متوسطة الأجل بنسبة 4-6%.

وعلى الرغم من التطور الهائل في الطب والبيانات والتكنولوجيا، لا تزال العناية الصحية اليومية بعيدة المنال لكثير من الناس، لذلك تستهدف “هاليون” تغيير هذا من خلال استراتيجية مقسمة لجزءين؛ الأول من خلال العمل على إزالة العوائق التي تحول دون تحسين الصحة اليومية، والثاني من خلال السعي لتمكين 50 مليون شخص سنويا لتشملهم فرص تحسين الصحة اليومية بحلول 2025.

كما تكمن الميزة التنافسية للشركة في قدرتها على المزج بين الفهم البشري العميق والعلم الموثوق به في المنتجات التي تصنعها، إلى جانب تمتعها بقدرات علمية رائدة تركز على الرعاية الصحية للمستهلك، وفهم تنظيمي متطور لسلوكيات صحة الإنسان، و امتلاك قدرات قوية في بناء العلامة التجارية والابتكار والتجارة الرقمية وإلى جانب النفاذ بقوة للأسواق.

وظلت العلامات التجارية التي تمتلكها “هاليون” تساهم فى توفير العلاج وتحسن جودة الحياة لملايين من المستهلكين بجميع أنحاء العالم لعقود، إضافة لكونها موثوق بها ومعترف بها عالميا، ويوصى بها من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية عبر الأسواق المتعددة التي تعمل بها الشركة.

و صرح برايان مكنمارا، الرئيس التنفيذي لشركة “هاليون”، إن انطلاق الشركة اليوم يمثل خطوة مهمة بالنسبة لها، حيث تنطلق عبر مجموعة من علاماتها التجارية المعروفة والموثوق بها لدى الناس، مصحوبة بهدف واضح واستعداد للمساعدة في تلبية احتياجات المستهلكين وجعل الصحة اليومية أكثر قابلية للتحقيق، وللشمولية، وللاستدامة.

وأضاف مكنمارا، أن صحة المستهلك لم تكن مهمة سابقا كما هي عليه اليوم، معربا عن مواصلة “هاليون” كشركة مستقلة طموحاتها من اليوم، وبذل مزيد من الجهد والتخطيط والتعاون مع الزملاء والعاملين المتفانيين للشركة في جميع أنحاء العالم.

وقال نبيل بسري، المدير العام لشركة “هاليون” في شمال أفريقيا، “يعد اليوم علامة فارقة لنا، حيث أصبحنا أول شركة قائمة بذاتها في العالم لرعاية صحة المستهلك، وسيساعدنا هذا على تسريع وتيرة جهودنا في مصر وجميع أنحاء شمال إفريقيا، لدفع أجندة الرعاية الذاتية لدينا من أجل تسهيل الوصول إلى صحة يومية أفضل”.

وأضاف” سنعمل عن كثب مع شركائنا التجاريين لجلب العلامات التجارية التي يفضلها الأفراد ويثقون بها، كما سنستمر في إحداث تأثير هادف على حياة الملايين من عملائنا من خلال الجمع بين العلم الموثوق به والفهم البشري العميق “.

وأعلن عن الاسم التجاري لهاليون في فبراير 2022، وهي كلمة مستوحاة من مقطعين الأولHal وهي كلمة إنجليزية قديمة بمعني ” في صحة جيدة”، و الثانية هي Leon و التي ترتبط بـ”القوة”.

جديراً بالذكر، أن الشركة قد طَورت من قبل زملائها، شعارا يعبر عن جوهر وهدف هاليون الأساسي، و الذي سيكون شعارها من اليوم، ويتمثل في ” من أجل الصحة مع الإنسانية”.