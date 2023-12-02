هالة عبد الودود رئيسا تنفيذيا لمحرم وشركاه بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت مجموعة محرم وشركاه، المجموعة المتخصصة في مجال السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، عن تعيين هالة عبد الودود في منصب الرئيس التنفيذي لتولى قيادة أعمال المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خلفًا لمؤسسها والرئيس التنفيذي الحالي مصطفى محرم.

تعد هالة عبد الودود إضافة كبيرة للمجموعة، بناءً على خبراتها الواسعة التي اكتسبتها خلال توليها العديد من المناصب الهامة.

ومن بين تلك المناصب، شغلت هالة منصب الرئيس الإقليمي لقطاع العلاقات الخارجية والاستدامة في شركة كوكاكولا أتلانتيك في منطقة شمال إفريقيا، بعد أن شغلت سابقًا منصب رئيس قطاع الشؤون العامة والمسؤولية المجتمعية في مجموعة اورنج للاتصالات.

كما شغلت هالة عبد الودود منصب نائب المدير التنفيذي في شركة POD التابعة لمجموعة المتحدة للإعلام.

وأعرب مصطفى محرم، الرئيس التنفيذي الحالي، عن ثقته الكاملة في استكمال مسيرة محرّم وشركاه كأهم مجموعة استشارية في مجال السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

حيث تعزز هذه الخطوة قدرتها على تقديم خدمات استراتيجية متميزة وتعميق علاقاتها مع الحكومات الإقليمية والشركاء التجاريين.

وقال محرم، نجحنا في بناء أهم مجموعة استشارية في مجال السياسات العامة على مستوى المنطقة، ونأمل من خلال هذا التغيير تعزيز المؤسسية والاستدامة.

وسيترك مصطفى محرم منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة، وسيركز بشكل كامل على مهامه كرئيس مجلس إدارة لمحرم القابضة (المالكة لمحرم وشركاه) لمتابعة استراتيجية التوسع من خلال الدمج والاستحواذات وإطلاق مبادرات للتكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز العلاقات مع الحكومات الإقليمية، وإطلاق شركات جديدة تساهم في تطوير خدمات تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.