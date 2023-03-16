هالة صدقي والدة أحمد السعدني في المسلسل الرمضاني «سره الباتع»

تشارك الفنانة هالة صدقي في السباق الرمضاني القادم بمسلسلين مختلفين على غير عادتها التي كانت تحرص عليها بموسم رمضان السنوات الأخيرة.

تجسد هالة صدقي شخصية والدة أحمد السعدني بمسلسل “سره الباتع” الذي تتعاون فيه مع المخرج السينمائي خالد يوسف في أولى تجاربه الدرامية، حيث تظهر في المسلسل بشخصية فلاحة لأول مرة تقدم هذه النوعية من الشخصيات بمسيرتها الفنية في الدراما التليفزيونية.

مسلسل “سره الباتع” بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، وكذلك بعض الفنانين الشباب.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير، جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

من ناحية أخرى تشارك هالة صدقي ببطولة مسلسل ” جعفر العمدة” مع الفنان محمد رمضان وعدد من الفنانات مثل مي كساب ومنة فضالي وايمان العاصي وعصام السقا وأحمد فهيم وغيرهم ، والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامي وانتاج ميديا هب- سعدي جوهر.