هالة صدقى: مشكلتى مع عفاريت عدلى علام تم حلها

ولاء البرى قالت الفنانة هالة صدقى، فى تصريح خاص لـ"بوابة المال"، إن الإعلام تناول شكواها لنقابة المهن التمثيلية بشكل خاطئ، وما حدث هو سوء تفاهم وخطأ غير مقصود. وأضافت صدقى أن الشركة المنتجة تداركت هذا الخطأ سريعا وقامت بتصحيحه والذى…

ولاء البرى

قالت الفنانة هالة صدقى، فى تصريح خاص لـ”بوابة المال”، إن الإعلام تناول شكواها لنقابة المهن التمثيلية بشكل خاطئ، وما حدث هو سوء تفاهم وخطأ غير مقصود.

وأضافت صدقى أن الشركة المنتجة تداركت هذا الخطأ سريعا وقامت بتصحيحه والذى يرجع إلى دربكة الأحداث – على حد قولها – وزيادة العمل خلال شهر رمضان.

وأوضحت أنها سعيدة بتلك التجربة خاصة أن الدور جديد عليها ولم تقم بأدائه من قبل، مشيرة إلى أن هناك تطورات أخرى فى الشخصية ولكنها رفضت الإفصاح عنها.

يذكر أن الفنانة هالة صدقى تقدمت بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية بسبب خطأ فى ترتيب الأسماء بتتر المسلسل الذى تشارك فيه مع النجم عادل إمام ” عفاريت عدلى علام ” حيث كان متفقا بالعقد أن يظهر اسمها بعد عادل إمام ولكن بعد عرض الحلقة الأولى اكتشفت وضع اسم الفنانة غادة عادل قبل اسمها وهو ما جعلها تقوم بشكوى ضد شركة الإنتاج.