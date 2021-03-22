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هالة زايد : معايير العواصم الصحية العالمية سيتم تطبيقها على العاصمة الإدارية

في لقاء مع الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر
المال - خاص 10:12 م, الأثنين, 22 مارس 21 10:12 م, الأثنين, 22 مارس 21

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أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أن منظمة الصحة العالمية ستمد مصر بمعايير العواصم الصحية تمهيدًا لتطبيقها في العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة عقب عقد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا مساء اليوم لإثنين، مع الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بديوان عام الوزارة، لبحث ومناقشة سبل التعاون خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، وتصنيع اللقاحات في مصر تمهيدًا للتصدير لدول أفريقيا.

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وحضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان، للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الاتفاق على إمداد مصر بالمعايير والتدابير الصحية الخاصة بالمدن، والتي يتم تطبيقها في العواصم الصحية في عدد من دول العالم، تمهيدًا لإرسالها للجهات المعنية لتطبيقها في العاصمة الإدارية الجديدة وكافة المدن الجديدة التي يتم تطويرها وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

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بقلم المال - خاص

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