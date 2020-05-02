هالة زايد : مستشفيات الحميات ستبدأ استقبال حالات كورونا حتى العزل والعلاج 

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أن عدد من مستشفيات الحميات والأمراض الصدرية ستبدأ في استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى مرحلة العزل والعلاج ، خلال شهر ونصف ، بشكل يدعم قدرة المرافق الصحية على استيعاب الإصابة الجديدة مع توقع زيادتها.

وقالت الوزيرة في مداخلة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر : من 3 أسابيع عرضنا على دولة رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية إننا هنبدأ ندخل مستشفيات الحميات الصدرية .. احنا عندنا 81 مستشفى حميات بتقوم بمرحلة الفرز والاختبارات للحالات واللي يتشخص منها إيجابي بتوديه مستشفى العزل .. إحنا دلوقتي بنشتغل على إن مستشفيات الحميات والصدرية هتقوم بكامل العملية من أول الكشف والتحاليل والعزل والعلاج.

وسجلت مصر الخميس أعلى معدل زيادة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بواقع 358 حالة و 14 وفاة ، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المعلنة حتى الآن إلى 5895 حالة ، منها 406 وفاة و 1460 حالة تم تعافيها بشكل كامل.

تشغيل 17 مستشفي للعزل حتى الآن من أصل 30

أضافت زايد : المنظومة الصحية في مصر الناس بتقيمها خارج مصر بشكل إيجابي .. احنا ماستنناش الاول كنا جاهزين في المرحلة الثانية اللي احنا فيها دي بـ 30 مستشفى عزل في 17 محافظة .. شغلنا منها 17 مستشفى بس.

ودعت الوزيرة أي مواطن يشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا التواصل مع رقم 105 أو التوجه مباشرة إلى أي مستشفى للحميات ، مؤكدا أن المستشفيات تقوم بتحويل كل الحالات المشتبه بها إلى مستشفيات العزل.

أكدت أن المشروعات التي أطلقتها الدولة خلال العامين الماضيين ومنها برنامج الرئيس السيسي لتطوير المستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية ، ساهمت في استيعاب النظام الصحي المصري لحالات الإصابة بفيروس كورونا ، حيث تم تحويل تلك المستشفيات إلى أماكن للعزل.

وكانت وزيرة الصحة هالة زايد عرضت الأربعاء الماضي الخطة العامة للتعايش مع استمرار أزمة فيروس كورونا ، وهي خطة ترتكز على اتباع الإجراءات الاحترازية بشكل صارم داخل مختلف المنشآت والجهات الحكومية والخاصة.

30 مستشفى حميات جاهزة للفرز والعزل والعلاج

وتابعت الوزيرة : مستشفيات الحميات هي أماكن الفرز من أول يوم .. كانت أماكن الفرز والتحليل ولو لقيت إيجابي بحوله على مستشفى العزل .. دلوقتي بنأهلها إن خلال شهر ونصف يبقى عندنا 30 من الـ 81 جاهزة للفرز والتحاليل والعزل والعلاج والبحث العلمي كمان .. انا بكرة رايحة كذا مستشفى منهم وأسندنا لشركات رفع الكفاءة بشكل سريع ومجهزين التجهيزات الطبية وبكرة هتبدأ الدورات الطبية لكافة الأطقم الطبية.

وقالت الوزيرة أن تقييم الدول في التعامل مع أزمة كورونا لم يعد يرتكز على عدد الإصابات والوفيات وإنما على مدى التزام شعوب تلك الدول بالإجراءات الاحترازية الوقائية في ضوء إجراءات تخفيف قيود الإغلاق في معظم دول العالم وعودة الحياة لطبيعتها.