هالة زايد : سنستقبل 3 آلاف كاشف «كورونا» من منظمة الصحة العالمية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن الوزارة بدأت في استيراد أحدث كواشف للكشف على المصابين بفيروس كورونا تعمل من خلال آلية الأجسام المضادة وتصل دقتها 87% موضحة أنها ستستقبل 3 آلاف كاشف من منظمة الصحة العالمية

وأضافت في مداخلة هاتفية لها مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن الكواشف الجديدة بها ميزة معرفة التشخيص خلال نصف ساعة موضحة أن جميع الطائرات التى تأتى من أماكن بها إصابات كثيرة حيث أنها تعمل من خلال نقطة دم على الكاشف لمعرفة وجودة الأجسام المضادة على أن يتم عمل تحيل بي سي أر لكل من يثبت وجودة الأجسام المضادة للفيروس.

وأكدت وزيرة الصحة ان الوزارة استقبلت 50 كاشفا حراريا عاديا من الخارج وسيتم استيراد 100 ألف كاشف الأسبوع الحالي و100 آخرين للأسبوع القادم إضافة إلى 3 آلاف كاشف من منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال المواطنين .

كما قررت السلطات الفرنسية، الأحد الماضى، إغلاق متحف اللوفر، في العاصمة باريس، بصورةٍ مؤقتةٍ، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا وأعلنت الكويت وقطر ولبنان زيادة أعداد المصابين بها .