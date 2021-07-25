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هالة زايد : تقديم الخدمات الصحية والتوعوية لـ 313 ألف سيدة فى 9 محافظات

ضمن حملة خدمية وتوعوية لتنمية الأسرة بالقرى المدرجة في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري .
المرسي عزت 12:44 م, الأحد, 25 يوليو 21 12:44 م, الأحد, 25 يوليو 21

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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الصحية والتوعوية لـ 313 ألفًا و105 سيدات ضمن حملة خدمية وتوعوية لتنمية الأسرة بالقرى المدرجة في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ، من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، بـ 9 محافظات، على مدار عشرة أيام، حيث شملت نشر الوعي وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة شملت محافظات “القاهرة، والجيزة، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، والبحيرة، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية” .

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وقال أنه تم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال أخصائيي النساء وتنظيم الأسرة، مضيفا أن الحملات قدمت خدمات الكشف الطبي في تخصصات الأطفال، والباطنة، والنساء.

وأشار إلى حصول 258 ألفًا و648 سيدة على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وأنه جار إطلاق 10 قوافل للصحة الإنجابية في 7 محافظات أخرى، تشمل “الفيوم، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والأقصر، ودمياط، والدقهلية”، بإجمالي 30 قرية من القرى ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».

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ومن جانبه أوضح الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة، أنه في إطار تطوير خدمات تنظيم الأسرة، تم تطبيق برنامج خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة وبعد حالات الإجهاض، وذلك في 13محافظة شملت القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والقليوبية، والشرقية، والغربية، ودمياط، والبحيرة، وسيتم الانتهاء من تطبيق البرنامج على مستوى محافظات الجمهورية بنهاية عام 2021 .

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