هالة زايد: «الصحة العالمية» تضع مصر في المستوى الأقل من حيث خطر انتشار «كورونا»

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وجهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وكذلك موقف تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية.

واستهلت الدكتورة هالة زايد عرضها بتناول الموقف الوبائى لانتشار الفيروس على مستوى العالم، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قيّمت موقف البلاد الوبائي وخطر انتشار الفيروس على مستوى العالم، وقسمته إلى 6 مستويات، ومصر تقع في المستوى الأقل من حيث خطر انتشار الوباء.

وتطرقت وزيرة الصحة إلى خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أنه تم الدفع بـ 2156 سيارة إسعاف موزعة بمحيط اللجان بجميع محافظات الجمهورية، إضافة الى تطبيق جميع الإجراءات الوقائية وتقديم الخدمات الطبية بلجان الامتحانات، وأيضاً تفعيل غرفة طوارئ مركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأشارت إلى الدراسة التى تم إجراؤها حول مدى تطابق تشخيص مرضى كورونا بالموجات فوق الصوتية مع التشخيص بالـ CT، حيث أظهرت الدراسة أن 80% من الحالات يتطابق تشخيصها، وأن الموجات فوق الصوتية للرئة مع التشبع بالأكسجين تُعد أداة فعالة للغاية فى اتخاذ القرار لإعطاء الاولوية لدخول المستشفى للمرضى بفيروس كورونا بأماكن الرعاية الصحية ذات الموارد المحدودة.

ونوهت زايد إلى الموقف الحالى لتوريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم توريد 500 ألف جرعة من لقاح ساينوفاك خلال الأسبوع الماضى، ومقرر أن يتم توريد مليون جرعة منه بنهاية الأسبوع المقبل.

ولفتت إلى أنه تم توريد 210 آلاف جرعة من لقاح سبوتنك، وتم اتمام إجراءات الإفراج الخاصة به من هيئة الدواء، كما سيتم توفير 700 ألف جرعة عن طريق كوفاكس ، فيما تم توفير 250 ألف جرعة من لقاح استرازينكا.

وأضافت أنه فى مجال التصنيع للقاح المضاد للفيروس جار العمل على دراسات الثبات ومقارنات التكافؤ والمتوقع الانتهاء منها ببداية شهر أغسطس، وأنه سيتم قريباً توريد 2000 لتر من المواد الخام من أصل 5000 لتر متوقع توريدها شهر يوليو.

ولفتت الوزيرة إلى جهود حملات تطعيم الحصبة فى مصر أثناء جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن نسب التغطية بالتطعيمات الإجبارية لجميع الجرعات الروتينية السبعة وصلت إلى نسبة 95%.

وتم تطعيم قرابة 17 مليون طفل خلال العام بالجرعات الروتينية السبعة شاملة طعم MMR ( الحصبة + الحصبة الألمانى + غدة النكاف) الذى يتم تطعيم الأطفال به مرتين عند سن ( 12 شهراً + 18 شهراً).

واستعرضت الوزيرة موقف إرسال المساعدات الطبية لكل من تونس، والسودان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم القطاع الصحي فى البلدين الشقيقين، والمساعدة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا.

وقالت إنه تم إرسال 32 طنا من المساعدات الطبية إلى الأشقاء فى تونس، وجار التجهيز لإرسال حوالى 55 طن مساعدات أخرى، على أن يتم إرسالها فى أقرب وقت، مضيفة أن المساعدات الطبية لجمهورية السودان، شملت اجهزة طبية، وادوية ، واسطوانات اكسجين، ولقاح فيروس كورونا المستجد.

وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بعلاج مرضى الضمور العضلي، أشارت إلى أنه تم تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال من خلال 3 مراكز تم تخصيصها لتقديم العلاج لمصابي الضمور العضلي.

وهي مركز بمستشفى معهد ناصر، ومركز بمستشفى الجلاء التابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مركز مستشفى عين شمس الجامعي، مضيفة أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم ( 106) لاستقبال استفسارات المواطنين حول المبادرة، وتم حتى الآن مناظرة 25 حالة، وجار بدء الحقن لـ 8 حالات منها.

وذكرت الوزيرة فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، إنه سيتم البدء بالمرحلة الأولى من المبادرة، وهي المشروع القومي للتبرع بالبلازما، حيث سيتم بدء التجميع للبلازما من خلال 6 مراكز تجميع في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنيا، بإجمالي حوالي 90 كرسي بقدرة تجميعية تصل إلى 150 ألف – 200 ألف لتر.

وحول المشروع القومى للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، أوضحت أنه تم البدء في تجميع عينات الدم بمستشفيات محافظة القاهرة، للبدء فى تفعيل برنامج حديثي الولادة بالحضانات لاكتشاف 19 مرضا خاصا بالتمثيل الغذائي، على أن يتم تفعيل البرنامج بكل حضانات الجمهورية خلال الشهر الجارى.