هالة زايد : الرئيس وجه بعودة مبادرات 100 مليون صحة  “الحياة مش هتقف على الكورونا” 

أكدت الوزيرة أن هناك تكليف مباشر باستئناف مبادرة إنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة

كشفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن عودة مختلف حملات الوزارة التي انطلقت تحت شعار 100 مليون صحة ، وذلك بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالتزامن مع جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

أكدت الوزيرة في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر ، أن أولى المبادرات التي ستعود الأسبوع الحالي مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه لدى السيدات ، وكذلك مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الحرجة.

وقالت وزيرة الصحة : تكليف مباشر من سيادة الرئيس .. لما بدأت الكورونا احنا وقفنا قوائم الانتظار 10 أيام .. سيادته كلف بإننا نرجع تاني وفعلا رجعناها… المبادرات التانية كانت واقفة .. كان فيه تكليف تاني الاسبوع اللي فات اننا نرجع كل المبادرات .. احنا رجعنا ابتداءا من الاسبوع ده حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه للسيدات .. وكل حملات الصحة العامة اللي تحت شعار 100 مليون صحة.

هالة زايد : لازم الخدمة الصحة تتقدم بكل مراحلها

وحتى منتصف يناير الماضي ، كانت وزارة الصحة أعلنت أنه تم الانتهاء من فحص نحو 50 مليون مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي ، والكشف عن الأمراض غير السارية منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 ، وتم صرف العلاج بالمجان لنحو 1.1 مليون مواطن ثبت إصابتهم بالفيروس.

آضافت زايد : طبعا فيه تخوف من المواطنين من الذهب للمستشفيات لإجراء عمليات قوائم الانتظار .. هنحمس الناس .. ونشجعهم واحنا واخدين كل الاجراءات الاحترازية في 100% من مسشتفياتنا علشان نشجع المواطن علشان الحياة مش هتتوقف على الكورونا أبدا .. لازم الخدمة الصحية تتقدم بكل مراحلها.

وقالت وزارة الصحة يوم الخميس أنه تم تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر ليصل إجمالي أعداد الإصابات المعلنة إلى 5895 إصابة منها 1460 حالة تعافت بشكل كامل و406 حالة وفاة.