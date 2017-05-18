هالة حجازى: انفراد نجوم FM بالمحتوى الإذاعى للمترو يعكس ريادتنا

قالت هالة حجازى، العضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعى إن حصولهم على حق الانفراد بالمحتوى الإذاعى لمترو الأنفاق تحت مسمى: “نجوم إف إم المترو” جاء استمرارا لريادتهم فى إذاعة البرامج المميزة وتقديم المحتوى المختلف الذى يناسب كل فئات المجتمع وجميع المراحل العمرية والذين يستقلون مترو الأنفاق يوميا.

وأضافت على هامش المؤتمر الصحفى أن الإنجازات والجوائز التى حصلت عليها نجوم اف ام ونايل اف ام ونجوم ريكوردز هى ترجمة حقيقية وواقعية للتميز والريادة التى تحظى بها والمكانة الكبيرة فى قلوبب المستمعين، وكل هذا سببه أن الإذاعة تتعامل بشكل احترافى وهناك مهنية فى الأداء، علاوة على روح العمل الجيدة التى تسود بين جميع العاملين بالشركة.

يذكر أن شركة النيل للإنتاج الإذاعى، المالكة لإذاعة نجوم إف إم، أعلنت اليوم فى مؤتمر صحفى عن حصولها على حق الانفراد بالمحتوى الإذاعى لمترو الأنفاق بعد اتفاق مع شركة “نيو كيميت” المسئولة عن إدارتها، تحت مسمى “نجوم إف إم المترو”.