بنـــوك

هالة الفص: 8 مليارات جنيه حجم محفظة التجزئة المصرفية بـ«كريدي أجريكول»

وأضافت، في تصريحات خاصة، على هامش توقيع عقد شراكة مع نادي الصيد، اليوم، أن البنك يستهدف نموًّا خلال العام الحالي يتراوح بين 15 و17%.
سيد بدر 8:24 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20 8:24 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت هالة الفص، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك كريدي أجريكول، إن حجم المحفظة سجل نحو 8 مليارات جنيه حتى فبراير الحالي.

وأضافت، في تصريحات خاصة، على هامش توقيع عقد شراكة مع نادي الصيد، اليوم، أن البنك يستهدف نموًّا خلال العام الحالي يتراوح بين 15 و17%.

وأوضحت أن نسب النمو ارتفعت منذ قرار البنك المركزي زيادة نسبة عبء الدَّين من إجمالي الدخل الشهري للفرد إلى 50% بدلًا من 35%.

وقّع بنك كريدي أجريكول مصر عقد تمديد الشراكة مع نادى الصيد المصري لمدة 10 سنوات، وذلك لفرع البنك بالنادي، وكذلك لتحويل بطاقات العضوية لبطاقات مدفوعات لجميع أعضاء نادي الصيد المصري، وذلك في مبادرة من البنك للمشاركة في دفع عملية التحول الرقمي بمصر. 

يأتي ذلك ضمن جهوده في تحقيق رضا عملائه وخدمة المجتمع، والتميز في مجال الاستدامة وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المعتمدة على الابتكار.

وتعتبر فكرة تحويل بطاقات العضوية إلى بطاقات مدفوعة مقدمًا، نقلة نوعية، حيث إن هذه البطاقة الجديدة توفر مميزات حصرية لأعضاء النادي، وستكون بديلًا للدفع النقدي، ووسيلة دفع للشراء في المتاجر أو أونلاين، وسداد المدفوعات الحكومية، بالإضافة إلى كونها بطاقة دخول للنادي.

كما أنها تسهم في عملية التحول إلى مجتمع لا نقدي، بالاتساق مع استراتيجية البنك المركزي. وقام كريدى أجريكول بتنفيذ عملية تحويل بطاقات العضوية لنادى سبورتنج الرياضى بالإسكندرية بنجاح خلال عام 2019.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

ملف الكاتب سيد بدر

اقرأ أيضاً

مبادرة رواد النيل تنظم Showcasing للشركات الناشئة للقاء المستثمرين ورجال البنوك

سيد بدر 2:45 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20

4 فوائد لقرار البنك المركزي بمضاعفة الحد الائتماني لقطاع التمويل العقاري

سيد بدر 10:30 ص, الثلاثاء, 18 فبراير 20

البنك المركزي يضاعف الحد الأقصى المسموح للتمويل العقاري إلى 10% من محافظ البنوك

المال - خاص 9:06 م, الأثنين, 17 فبراير 20

أ ش أ : مصر استقبلت 12 مليار دولار تدفقات نقدية منذ بداية 2020

مؤمن عبدالمجيد 7:35 م, الأحد, 16 فبراير 20

البرلمان: ارتفاع الاحتياطي النقدي يدل على استقرار الوضع المالي بمصر

ياسمين فواز 11:13 ص, الأحد, 16 فبراير 20

تباين توقعات المحللين حول اتجاهات أسعار الفائدة باجتماع البنك المركزى

سيد بدر 11:21 ص, الجمعة, 14 فبراير 20