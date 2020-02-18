هالة الفص: 8 مليارات جنيه حجم محفظة التجزئة المصرفية بـ«كريدي أجريكول»

وأضافت، في تصريحات خاصة، على هامش توقيع عقد شراكة مع نادي الصيد، اليوم، أن البنك يستهدف نموًّا خلال العام الحالي يتراوح بين 15 و17%.

قالت هالة الفص، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك كريدي أجريكول، إن حجم المحفظة سجل نحو 8 مليارات جنيه حتى فبراير الحالي.

وأضافت، في تصريحات خاصة، على هامش توقيع عقد شراكة مع نادي الصيد، اليوم، أن البنك يستهدف نموًّا خلال العام الحالي يتراوح بين 15 و17%.

وأوضحت أن نسب النمو ارتفعت منذ قرار البنك المركزي زيادة نسبة عبء الدَّين من إجمالي الدخل الشهري للفرد إلى 50% بدلًا من 35%.

وقّع بنك كريدي أجريكول مصر عقد تمديد الشراكة مع نادى الصيد المصري لمدة 10 سنوات، وذلك لفرع البنك بالنادي، وكذلك لتحويل بطاقات العضوية لبطاقات مدفوعات لجميع أعضاء نادي الصيد المصري، وذلك في مبادرة من البنك للمشاركة في دفع عملية التحول الرقمي بمصر.

يأتي ذلك ضمن جهوده في تحقيق رضا عملائه وخدمة المجتمع، والتميز في مجال الاستدامة وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المعتمدة على الابتكار.

وتعتبر فكرة تحويل بطاقات العضوية إلى بطاقات مدفوعة مقدمًا، نقلة نوعية، حيث إن هذه البطاقة الجديدة توفر مميزات حصرية لأعضاء النادي، وستكون بديلًا للدفع النقدي، ووسيلة دفع للشراء في المتاجر أو أونلاين، وسداد المدفوعات الحكومية، بالإضافة إلى كونها بطاقة دخول للنادي.

كما أنها تسهم في عملية التحول إلى مجتمع لا نقدي، بالاتساق مع استراتيجية البنك المركزي. وقام كريدى أجريكول بتنفيذ عملية تحويل بطاقات العضوية لنادى سبورتنج الرياضى بالإسكندرية بنجاح خلال عام 2019.