هالة السعيد : وثيقة ملكية الدولة ستصدر خلال أسابيع قليلة والقطاع الخاص شارك في مناقشاتها



قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن وثيقة ملكية الدولة المتعلقة بالقطاعات التي ستتخارج منها الدولة كلية أو جزئياً ستصدر خلال أسابيع قليلة.

جاء ذلك خلال مداخلة ” عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

وأوضحت أنها لن تكون مفاجئة للقطاع الخاص لأنه تم طرحها عليه في وقت سابق في عدد من القطاعات المختلفة.

وكشفت أن الوثيقة ستكون بإشارات واضحة وبلوان محددة للقطاعات، فاللون الأحمر يعني أن تلك القطاعات متروكة للقطاع الخاص بالكامل والأصفر يعني وجود الدولة والقطاع الخاص في بعض القطاعات وفقاً لمبدأ الحياد التنافسي كونها قضية كانت مقلقة للقطاع الخاص به أما الشريحة الثالثة فتخص القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر فسوف تظل فيها الدولة وهذا موجود في كل دول العالم حتى الليبرالية حيث تخصص بعض القطاعات الحيوية والاستراتيجية وتعمل بها بشكل كامل لانها تخص حياة المواطنين مباشرة.

وشددت أن وثيقة ملكية الدولة قيد المراجعة الآن وخلال أسابيع قليلة ستم إصدارها “