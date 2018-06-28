هالة السعيد: نشهد طفرة في وضع المرأة في المجتمع

المال - خاصأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية، وتهتم بتمكينها وتأهيلها لتقلد المناصب القيادية بالدولة.وقالت إن الحياة السياسية المصرية شهدت مؤخرًا العديد من الاستحقاقات التاريخية فيما يتعلق بتمكين المرأة على

المال – خاص

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية، وتهتم بتمكينها وتأهيلها لتقلد المناصب القيادية بالدولة.

وقالت إن الحياة السياسية المصرية شهدت مؤخرًا العديد من الاستحقاقات التاريخية فيما يتعلق بتمكين المرأة على كل الأصعدة، متابعة أنه ولأول مرة منذ أكثر من خمسين عامًا تضم الحكومة المصرية 8 وزيرات سيدات في التشكيل الحكومي نفسه، كما استطاعت مصر الوصول للمركز التاسع والتسعين عالميًا بين 144 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين من حيث شغل المرأة للمناصب العليا.

وأضافت أن البرلمان في دورته الحالية جاء كواحدًا من أكبر البرلمانات المصرية من حيث عدد النائبات السيدات ليبلغ عددهن 89 نائبة في الدورة ذاتها منهن 14 سيدة معينة، بنسبة 15% من إجمالي عدد المقاعد بعدما كانت النسبة 1.8% في 2012، مشيرة إلى أن مصر تشهد طفرة هائلة في وضع المرآه في المجتمع ومشاركتها وتواجدها على الساحة.

واستكملت حديثها حول بعض ما استطاعت المرأة المصرية تحقيقه على الصعيد الدولي لتذكر د.مني أبو زيد بحصولها على منصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي ومصممة الجرافيك غادة والى، والتي تعد أول امرأة مصرية يتم اختيارها ضمن قائمة أفضل 100 مصمم جرافيك على مستوي العالم لعام 2017.

وتابعت السعيد أنه ولأول مره تشغل سيدة منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري، وهي لبني هلال، فضلًا عن ارتفاع عدد القاضيات في مصر إلى 66 قاضية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن المرأة المصرية أصبحت تمثل حجر زاوية وركيزة للاستقرار السياسي للدولة مشيرة إلى إدراك الدولة المصرية بهذا الشأن، موضحة أن كل الهيئات والوزارات معنيه الآن بتوفير البرامج والتدريبات اللازمة للمرأة لتأهيلها للقيادة وتدريبها للمشاركة في الحياة السياسية وذلك بدعم شامل من القيادة السياسية للدولة متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت السعيد أن إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تضع اهتماماً بالغًا بالمرأة وتمكينها، وتتضمن العديد من البرامج التي تهتم بالمرأة العاملة أو المرأة المعيلة والتي تضمن حق المرأة في كل الأحوال من توفير حياة معيشية عادلة ان كانت مرأة غير عامله أو توفير التأهيل اللازم لها ان كانت عاملة.

وأشارت السعيد إلى أن وزارة التخطيط استطاعت السير على هذا النهج بتوفير العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملات بالجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن إيمانها بتعيين القيادات من السيدات.

وأشارت السعيد بوصفها رئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة، باختيار د.شريفة شريف لتكون أول إمرأة تتولي منصب المدير التنفيذي للمعهد، تأكيدًا على الاهتمام الذى توليه الوزارة بالمرأة وتمكينها في المجتمع، فضلًا عن مساهمة الوزارة في توفير برامج الحماية الاجتماعية اللازمة للمرأة في مصر.

ومن جانبها، قالت د.شريفة شريف: “شرف لي أن أكون أول سيدة تتولي ادارة المعهد القومي للإدارة، وأتمنى أن أكون قدر تلك الثقة التي تم إعطائها لي بتمثيل المرأة المصرية في منصب قيادي كهذا”.

وتابعت الشريف أن المعهد سيستكمل دوره في تقديم البرامج التدريبية اللازمة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة موضحة أن جزء كبير من تلك التدريبات يتم تخصيصها لصالح المرأة بتوفير الإمكانات التأهيلية والبرامج التي تعزز من قدراتها وتؤهلها للمناصب القيادية بالدولة.

وأشارت الشريف إلى أن الفكر الحالي يتجه فعليًا نحو استغلال قدرات الشباب والمرأة وتمكينهم من المشاركة الجدية في الحياة السياسية إيمانًا بقدراتهم في إحداث جديد بأفكارهم وإبداعاتهم، مضيفة أن وزارة التخطيط من أكثر الجهات التي تهتم بمشاركة وتمكين المرأة حيث تمثل المرأة العاملة بها في المناصب القيادية نسبة كبيرة من العاملين.

جدير بالذكر أن د.شريف الشريف حاصلة على درجة البكالوريوس عام 1987 والماجيستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعلي الدبلومة الأمريكية الثانوية من الكلية الأمريكية بالقاهرة، ودرجة الدكتوراة من جامعة ساسكس بإنجلترا، وعملت بالسابق رئيسا لمركز أبحاث ودراسات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وعملت كأستاذ الإدارة العامة بذات الكلية، وحالياً تشغل منصب وكيل كلية لشئون البيئة والخدمة المجتمعية ورئيس قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة المستقبل.