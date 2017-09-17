هالة السعيد: نستهدف مساهمة القطاع الخاص بـ 60‎ %‎من الناتج المحلي

وسط مستهدف بتحقيق معدلات نمو الربع الأول تزيد على الـ4‎%‎مدحت إسماعيلقالت الدكتورة، هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تستهدف أن يساهم القطاع الخاص بنسبة 60‎%‎ من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل. جاء ذلك خلال مؤتمر عقد بعنوان

وسط مستهدف بتحقيق معدلات نمو الربع الأول تزيد على الـ4‎%‎



مدحت إسماعيل

قالت الدكتورة، هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تستهدف أن يساهم القطاع الخاص بنسبة 60‎%‎ من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقد بعنوان “الاصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية لتحقيق النمو المستدام وتوليد فرص العمل”

وأضافت أن الاصلاحات الاقتصادية التي صدرت بداية من نوفمبر الماضى استهدفت تسهيل الاستثمار أمام القطاع الخاص.

وتابعت أنها ضد فكرة تكليف الخريجين بأعمال حكومية، لكن مع المنظومة الجديدة التي تستهدف تدريب الخريجين في مؤسسات الدولة وفِي القطاع الخاص.

وأوضحت السعيد أنه مستهدف تحقيق معدلات نمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تزيد علي الـ4‎%‎، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية للأداء الاقتصادي تؤكد تحقيق ذلك المعدل.

وتوقعت الوزيرة تحقيق معدلات نمو بنهاية العام المالي الحالي بين 5.3 و5.4 ‎‎%

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وذلك المعدل يزيد على معدلات النمو المتفق عليها بين الحكومة وصندوق النقد الدولي