هالة السعيد من فرنسا: نعمل على الارتقاء بمنظومة الصحة والتعليم

المال - خاصألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، كلمتها بالمائدة المستديرة، بعنوان: "السياق الاقتصادي الكلي في مصر: الرهانات والتحديات"، على هامش مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي، الذي ينظمه معهد العالم العربي بباريس، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الفرنس

المال – خاص

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، كلمتها بالمائدة المستديرة، بعنوان: “السياق الاقتصادي الكلي في مصر: الرهانات والتحديات”، على هامش مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي، الذي ينظمه معهد العالم العربي بباريس، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الفرنسي، وعدد من الجهات الاقتصادية الأخرى، الذي ينطلق بعنوان “مستقبل العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا”.

وتناولت السعيد، الحديث حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة المصرية، موضحة أنه برنامج جرئ لما يتضمنه من قرارات سريعة وحاسمة من شأنها النهوض بالاقتصاد المصري، وتحقيق الخطط الاقتصاديه الموضوعة على كافة المستويات سواء كانت خطط قصيرة أو متوسطة المدى.

وأضافت أن نتاج هذا البرنامج الإصلاحي تجلت بشكل كبير في مؤشرات العام المالي الحالي، وانعكست على انخفاض معدلات البطالة لتصل في الربع الثالث من العام المالى الحالي 2017 /2018 إلى 10.6%، فضلاً عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4% وانخفاض معدل التضخم ليصل إلى 12.9%.

وأوضحت أن تحقيق هذا البرنامج تطلب تكاتف ومساعدة قوية من الشعب المصري القوي، والذي لطالما أبهر العالم بقوته في تحمل الصعاب.

وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول الخطط المستقبلية والأهداف الاقتصادية التي تسعي الحكومة المصرية الجديدة إلى تحقيقها بالوصول إلى أفضل معدلات نمو اقتصادي إلي جانب خفض معدلات البطالة والتوسع في الاستثمارات العامة للدولة، والتي تعد هي المحاور التي تصب في تنمية الفرص الاقتصادية والارتقاء بمعدلات التبادل التجارية بين مصر وغيرها من شركاء مصر الدوليين.

وأكدت أن الاتجاه الآن يسير نحو العمل علي الارتقاء بمنظومتي التعليم والصحي، مؤكدة على وعي الحكومة جيدًا أهمية تلك المنظومتين للمواطن بشكل خاص والدولة بشكل عام.

ومن المقرر أن تعقد الدكتورة هالة السعيد اجتماعا على هامش الزيارة مع مسئولي بنك الاستثمارات العامة في فرنسا، وذلك تبادل وجهات النظر حول أسس العمل الخاصة بتلك المؤسسة ونظيراتها في مصر.

جدير بالذكر أن هذا المنتدى يأتي في إطار فعاليات “الموسم المصري” الذي ينظمه معهد العالم العربي بباريس، ويتضمن المنتدي إقامة معرض “ملحمة قناة السويس: من عصر الفراعنة إلى القرن الحادي والعشرين”، بمناسبة مرور 150 عاماً على حفر قناة السويس.

ويهدف المنتدي إلى مناقشة القضايا ذات الصلة بمستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، وذلك في إطار اللقاءات الاقتصادية للعالم العربيرحيث من المقرر أن يتضمن أربعة موائد مستديرة سيتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات الاقتصادية.