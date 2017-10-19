هالة السعيد: من غير المعقول أن نستورد السكر

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،اليوم الخميس، إنه في ظل وجود مصانع سكر متقدمة المستوى ، وزراعة قصب سكر بكثافة، فمن غير المعقول أن نستورد السكر حتى الآن.

ومن جانبه، طالب اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بإنشاء مدرسة فنية لتعليم صناعة السكر استنادًا على مصانع السكر الموجودة بمحافظة قنا.

جاءت التصريحات ضمن فعاليات الزيارة الميدانية التي تقوم بها وزيرة التخطيط على مدى يومين لمحافظتي قنا والأقصر، وذلك في إطار استكمال سلسة زياراتها الميدانية إلى صعيد مصر، لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، والوقوف على نسب إنجاز تلك المشروعات.

يُذكر أن وزيرة التخطيط قد بدأت زيارتها إلى الصعيد الشهر الماضي عبر بوابته الشمالية، محافظة الفيوم.

