هالة السعيد: مصر فى مقدمة الدول التى تبنت خططاً لتحقيق التنمية



الوزيرة: المشاركة الفعالة لمصر تأتى من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون فى الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المجموعات الدولية والإقليمية التى تَشرُف بعضويتها ورئاستها

مصر من خلال موقعها الجغرافى وعبر تاريخها الطويل تعتز دائماً وابداً بانتمائها الافريقي



المال-خاص



ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أمس البيان الوطنى لجمهورية مصر العربية فى ختام فعاليات المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذى انعقد فى الفترة من 9 إلى 18 يوليو، والتى يستضيفها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) والتابعة للأمم المتحدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، وذلك بصفتها ممثلة مصر بالمنتدى، وذلك بصفتها ممثلة مصر بالمنتدى.



أكدت هالة السعيد خلال إلقائها البيان الوطنى لمصر أن مصر كانت فى طليعة الدول التى تبنت خططاً وطنية لتحقيق أهداف التنمية متمثلة فى استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتى تم إطلاقها فى فبراير عام 2016 وذلك بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل وخطط التنمية المرحلية خلال السنوات المقبلة وتناولت السعيد الحديث حول برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأت الحكومة المصرية فى تنفيذه اعتباراً من نوفمبر 2016 لتحقق مصر من خلاله العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية التى فاقت توقعات المراقبين والمؤسسات الدولية مشيرة إلى أن ذلك جاء فى ضوء ما أنجزته مصر من إصلاحات تشريعية ومؤسسية جادة لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية للاقتصاد المصرى، فضلاً عن تحفيز النمو الاقتصادى القائم على الاستثمار وتكثيف الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية إلى جانب إقامة المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادى والاجتماعي، مما يسهم فى توفير فرص التشغيل اللائق، وتحسين حياة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب والنهوض بالصحة، والتعليم فى إطار الاستثمار فى البشر وبناء الانسان المصري.



وقالت وزيرة التخطيط: “كنا حريصين على إطلاع المجتمع الدولى خلال هذا المنتدى على ما قامت به مصر من جهود وما حققته من إنجازات لتنفيذ رؤيتها حول تحقيق التنمية المستدامة من خلال استعراض تفصيلى لتقرير المراجعة الوطنى الطوعى “حيث قامت هالة السعيد أمس بعرض تقرير المراجعة الطوعية الوطنية لمصر حول تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030

وتابعت السعيد أن العالم أجمع وفى القلب منه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أصبح يشهد العديد من التحديات التى فرضتها الظروف والمتغيرات الاقتصادية والسياسية المتسارعة والتى تؤثر سلباً بل تعصف فى أحيان كثيرة بكل المحاولات والجهود التى تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت السعيد أن المشاركة الفعالة لمصر تأتى من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون فى الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المجموعات الدولية والإقليمية التى تَشرُف بعضويتها ورئاستها، مشيرة إلى قيام مصر بتنظيم عدد من الفعاليات الجانبية على هامش أعمال هذا المنتدى وذلك بصفتها الرئيس الحالى لمجموعة الـ 77 والصين حيث ارتبطت “بالاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب” و” دور التكنولوجيا والابتكار فى تحقيق التنمية المستدامة” فضلاً عن تنظيم مصر بصفتها الوطنية لحدث جانبى بعنوان ” نحو مزيد من المدن المستدامة فى مصر”.



واختتمت السعيد البيان الوطنى قائلة إن مصر من خلال موقعها الجغرافى وعبر تاريخها الطويل تعتز دائماً وابداً بانتمائها الافريقي، تنشغل بقضايا القارة وتسعى دائماً للتعاون والتنسيق مع أشقائها فى الدول الافريقية خاصة فى المجالات الاقتصادية والتنموية بما يسهم فى خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة للشعوب الافريقية، وهو ما سيحظى بأولوية لدى مصر فى ظل رئاستها للاتحاد الافريقى عام 2019، مؤكدة أن ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، تسعى من خلالها الى صناعة مستقبل أفضل لشعبها ومنطقتها والعالم أجمع.



وركز المنتدى هذا العام على مناقشة خمسة أهداف من أهداف التنمية المستدامة الأممية والتى تتضمن 17 هدفا و169 غاية لمتابعة وقياس تلك الأهداف لتقم حوالى 47 دولة هذا العام باستعراض الخطط الطوعية الوطنية لها فى الجلسات المخصصة لها على مدار الأيام الثلاث التى تعقد خلالها الجلسات الوزارية للمنتدى.



ويعد المنتدى السياسى رفيع المستوى محفلاً دوليًا يشارك فيه مجموعة كبيرة من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدنى حول العالم، ويتناول مشاركة التجارب وأفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعتبر المنتدى هو المنصة الرئيسية المعنية بمتابعة التقدم فى الأهداف على المستوى العالمى، وينعقد المنتدى السياسى للتنمية المستدامة سنوياً تحت رعاية المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مدار ثمانى أيام تتضمن ثلاثة أيام منها جلسات وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوى رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.













