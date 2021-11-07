سيـــاســة

هالة السعيد: مشروع قانون التخطيط العام للدولة يضع إطارًا مؤسسيًّا للتخطيط

خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس الشيوخ
ياسمين فواز 4:46 م, الأحد, 7 نوفمبر 21 4:46 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

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قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يضع إطارا مؤسسيا للتخطيط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة العامة اليوم، إن الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة يتم عرضها كسياسة دولة، مشيرة إلى إشادة الأمم المتحدة بخطط مصر في هذا السياق”.

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أ. دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبارمج والمشروعات والأنشطة.

ب. التوزيع الجغارفي للبارمج والمشروعات والأنشطة التي يتم تضمينها في الخطط المختلفة.

ج. المستندات الدالة على توافر الأ ارضي اللازمة لإقامة المشروعات، وخلوها من أي منازعات قضائية، وما يفيد التنسيق والموافقة المسبقة بين الجهات صاحبة الولاية حال تعددها.

د.الإحصاءات والبياناتوالمعلومات المتعلقة بالقطاعات للبارمج والمشروعات والأنشطة المختلفة.

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هـ. الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبارمج والأ نشطة. و. موشرات الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييم البارمجوالمشروعاتوالأنشطةوفقمنهجيةخطة وموازنة البارمج والأداء.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الجهات سالفة الذكر، ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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