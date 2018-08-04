هالة السعيد محافظًا لمصر بالبنك الإسلامي للتنمية

المال - خاصأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، اليوم السبت، بتعيين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محافظًا لجمهورية مصر العربية بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وتعيين الدكتور محمد معيط وزير المالية محافظًا مناوبًا على أن يتم نشر القرار بالجريدة

المال – خاص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، اليوم السبت، بتعيين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محافظًا لجمهورية مصر العربية بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وتعيين الدكتور محمد معيط وزير المالية محافظًا مناوبًا على أن يتم نشر القرار بالجريدة الرسمية.

يشار إلى أن موافقة رئيس الجمهورية، قد صدرت في عام 1975 بشأن اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية والموقعة في جدة في عام 1974.

يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية هو تنموي متعدد الأطراف، يعمل على تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع ويضم البنك في عضويته 57 دولة عضوًا في أربع قارات، ويتخذ مقره الرئيسي في جدة، المملكة العربية السعودية.

ويمثل مجلس المحافظين في البنك السلطة الأعلى حيث يمثل كل دولة عضوًا في البنك بالمجلس محافظ ومحافظ مناوب، ويكون إحداهما أو كلاهما في معظم الحالات، بمرتبة وزير، ويجتمع المجلس مرة في السنة للنظر في البيانات المالية للسنة المالية المنصرمة واعتمادها، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين ووضع السياسات المستقبلية.