هالة السعيد محافظاً لمصر في الصندوق العربي للإنماء

المال - خاصأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا، بتعيين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محافظاً لمصر في مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وتضمن القرار رقم 1324 لسنة 2017، تعيين وزيرة التخطيط محافظ مناوب لمصر في البنك الدولي.&n

المال – خاص

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا، بتعيين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محافظاً لمصر في مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وتضمن القرار رقم 1324 لسنة 2017، تعيين وزيرة التخطيط محافظ مناوب لمصر في البنك الدولي.

جدير بالذكر أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، هو مؤسسة تنمية مالية إقليمية عربية تنصب أغراضه في تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تمويل المشروعات الاستثمارية العامة والخاصة، وتقديم المعونات والخبرات الفنية.

وتتميز أنشطة الصندوق العربي بعدد من الجوانب الهامة التي تجعل منه نموذجاً للتعاون والتكامل الاقتصادي العربيين، وتجسيداً للعمل العربي المشترك المتميز، وتأسس في فبراير 1972 ومقره دولة الكويت.

ويلبي الصندوق العربي احتياجات التنمية في الدول الأعضاء، ويراعي التوازن بين أنشطته، وضمان الجدوى والشفافية لكل المشروعات، ومن أهم أسس عمليات الصندوق العربي الأخذ بأولويات المشاريع التي تقررها الدول، وعدم فرض سياسات مالية أو اقتصادية معينة عليها أو التدخل فيما تقرره من سياسات اقتصادية واجتماعية، وذلك من منطلق دعم جهود الدول العربية والتعاون معها.

ويتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ يعينهما كل عضو من أعضاء الصندوق، ويعتبر هذا المجلس بمثابة الجمعية العمومية للصندوق وله جميع سلطات الإدارة، كما له أن يفوض مجلس الإدارة في ممارسة أي سلطة من سلطاته، ولكل محافظ عدد معين من الأصوات يتناسب مع عدد أسهم الدولة التي يمثلها في الصندوق.