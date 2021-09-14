هالة السعيد : لولا صلابة المصريين ما حققنا إنجاز الإصلاح الاقتصادي وهناك تحسن يلمسه المواطن

ردا على سؤال كيف يستفيد المواطن من تقرير مصر للتنمية البشرية الصادر اليوم بعد توقف 10 سنوات.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه لولا صلابة المصريين ما حققنا إنجاز الإصلاح الاقتصادي ، مؤكدة وجود تحسن يلمسه المواطن .

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، ردا على سؤال كيف يستفيد المواطن من تقرير مصر للتنمية البشرية الصادر اليوم بعد توقف 10 سنوات.

وزيرة التخطيط: المواطن تحمل مرحلة الإصلاح الاقتصادي

وقالت السعيد: “أنا أعلم أن المواطن فترة الإصلاح الاقتصادي ومر بفترة ليست سهلة كون الإصلاح الذي تم كان حقيقياً وكل ما كان حقيقياً كانت هناك تكلفة يتحملها المواطن وهذا حقيقي المواطن تحمل هذه المرحلة ودائماً الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على ذلك”.

وأضافت أنه لم يكن بأي حال من الأحوال بالإمكان المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية دون أن يكون هناك إرادة وصلابة من قبل الشعب المصري وهذا حدث بالفعل.

وتابعت : “هناك إرادة سياسية لكنها لم تكن لتنجح إلا بصلابة وإرادة الشعب المصري أن القادم أفضل وهذا أكده الرئيس عدة مرات”.

السعيد: هناك تحسن يلمسه المواطن

وأكدت وزيرة التخطيط أن اليوم هناك تحسناً يلمسه المواطن في عدة مناحي مثل متوسط دخل الفرد وخدمات التعليم التي يحصل عليها المواطن “

وشددت على أنه دون المضي قدماً في برنامج الاصلاح الاقتصادي ومع الزيادة المضطردة في حجم السكان كنا سنعاني من تدهور شديد في قطاع الصحة والتعليم والسكن اللائق.

وأشارت إلى انتقال سكان العشوائيات والمناطق غير الآمنة لسكن لائق مجهز بالإضافة لمتوسط دخل الفرد الذي شهد تطوراً .

وقالت : كنا نفسنا متوسط دخل المواطن يزيد أكتر لكن ده كان هيتحقق مع معدل نمو سكاني أقل لكن إحنا عندنا زيادة سكانية سنوية.

السعيد: تقرير التنمية البشرية ضرب جرس إنذار خشية الزيادة السكانية

وأوضحت أن مسألة الزيادة السكانية من أهم ماتناوله تقرير التنمية البشرية، حيث قرع جرس إنذار بتأثيرات ذلك على خطط التنمية المستقبلية.

وقالت وزيرة التخطيط: “إحنا زبنعد التقرير سألت سؤال مباشر ليه عملت إصلاح اقتصادي بتكلفة كبيرة وتحسنت المؤشرات في كثير من الدول أكثر مني رغم أنهم تكلفتهم في الإصلاح كانت أقل الاجابة كانت مباشرة بسبب الزيادة السكانية، فإحنا بنزيد سنوياً بمقدار 2 مليون نسمة ويزيد عن ذلك بينما الدول الأخرى تزيد سنوياً بمقدار 100 ألف مواطن فقط “

وشددت على أن معدل الزيادة السكاني السنوي البالغ 2 مليون مواطن في مصر هو عدد سكان دولة كاملة لها نفاقتها وموزانتها”.

السعيد: تجربة “حياة كريمة” غير مسبوقة

ولفتت إلى أن تجربة مبادرة حياة كريمة هي غير مسبوقة قائلة : “أنا درست تجارب العالم التنموية وشفت أن حياة كريمة مختلفة وغير مسبوقة وتغير من شكل الحياه في مصر”.

وقالت: “هناك دول تقوم بتنمية في قرى بعينها وأخرى تقوم بدعم فئات معينة أو ثالثة تقدم تنمية في خدمات مثل الصرف الصحي فقط لكن مصر دخلت كل المجالات”.

وأوضحت أن الرئيس السيسي شدد على الاهتمام في إطار المبادرة بكل شيء بداية من إدخال الغاز ونهاية بخدمات الانترنت والبنية التحتية الخاصة بها في تلك القرى.