هالة السعيد: زيادة معدل الاستثمار في التخطيط الإقليمي إلى 80%

المال - خاص أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك عدداً من المرتكزات الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في إطار الخطة متوسطة المدى التي تنتهي في (2021/2022). وأكدت أن مواصلة برامج وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي…

المال – خاص

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك عدداً من المرتكزات الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في إطار الخطة متوسطة المدى التي تنتهي في (2021/2022).

وأكدت أن مواصلة برامج وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يعد مرتكزا رئيسا، لانعكاساتها الإيجابية على الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق في ضوء المؤشرات الإيجابية المتحققة في البرنامج، معلنة أنه لأول مرة يتم تحقيق معدل استثمار يزيد على 46%، إلى جانب تحقيق معدل استثمار في التخطيط الإقليمي بنسبة 80%، الأمر الذي يعد طفرة وإنجازا.

وأضافت السعيد أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بالتوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بالمحافظات الأقل حظاً، لتقليل الفجوات التنموية ودعم اللامركزية واتخاذ القرار على المستوى المحلي، متابعة أن الفكر التنموي يتجه الآن نحو زيادة الإنفاق الاستثماري، وهناك العديد من التحديات التي تواجه هذا الفكر على المستويين المحلي والدولي، قائلة: “نواجه الكثير من التحديات، وملتزمون باستدامة الموازنة في ظل محاربة الإرهاب”.

وأعلنت السعيد عن إدراج 58 مليار جنيه في إطار الاستثمارات العامة للعام الحالي لتشكل الاستثمارات الحكومية، منها 40% بزيادة قدرها 14%، تضم 50% في مشروعات الصحة و30% في مشروعات التدريب والتعليم و20% في مشروعات البحث العلمي، في إطار مرتكز إدراج الاعتمادات المالية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية لضمان حق المواطن في الحصول على خدمة تعليمية وصحية متميزة.

وكشفت نتائج مؤشرات الربع الثالث من العام المالى الحالي 2017/2018، عن انخفاض معدل البطالة إلى نسبة 10.6%، ما اقترب كثيرًا من المعدل المستهدف تحقيقه خلال العام القادم والذي يبلغ نسبة 10.2%، حيث تم توفير نحو 446 ألف فرصة عمل مقارنة بعام 2017.

وشهد معدل التضخم على أساس شهري ارتفاعا بلغ نسبة 1.5% في شهر إبريل الماضي، بعد تحقيقه قيما سالبة في بداية العام، حيث سجل نسبة -0.2% في يناير الماضي، كما أن نسبة الزيادة في الصادرات والانخفاض في الواردات، ساهمت في تراجع العجز التجاري بنسبة 11٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018/17.