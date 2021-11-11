استثمار

هالة السعيد: زيادة حصة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية لـ30%

خلال العام المالي الجاري
محمود محسن 10:33 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 10:33 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن حصة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية ارتفعت إلى 30% خلال العام المالي الجاري.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزيرة التخطيط مع وائل أبو المجد سفير جمهورية مصر العربية في البرازيل وعضو مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر عن القارة الأفريقية ورئيس الوفد التفاوضي المصري بمؤتمر الأطراف الـ26 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات المؤتمر المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة والذي تستمر فعالياته حتي 12 نوفمبر الجاري.

اقرأ أيضا  مطار القاهرة : ضبط 13 مخطوطًا أثريًا و3 لفائف من ورق البردي من القرن 17 و 18 و19

وأكدت الدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء أهمية قضية تغير المناخ بالنسبة للاقتصاد المصري، وتناولت جهود الوزارة في العمل على دعم جهود التحول الأخضر والاستدامة في مصر، من خلال تحديث استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية لزيادة حصة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة إلى 30% خلال العام المالي 2021/2022، من خلال توجيه الاستثمارات الحكومية، ومنظومة المتابعة الإلكترونية لتنفيذ تلك المشروعات، والجانب التنموي من مبادرة حياة كريمة.

اقرأ أيضا  وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وفد البنك الدولي

كما استعرضت وزيرة التخطيط دور صندوق مصر السيادي في الاستثمار في المجالات الخضراء مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشورعات طاقة الرياح، وتحلية مياه البحر وغيرها، مؤكدة أهمية تقدم المؤسسات المصرية للحصول على الاعتماد من صندوق المناخ الأخضر كجهات تنفيذ معتمدة للصندوق.

ومن جانبه استعرض السفير وائل أبو المجد تطور العملية التفاوضية الخاصة بموضوعات تغير المناخ، سواء في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، أو من خلال اتفاق باريس والمفاضات الخاصة بتفعيل هذا الاتفاق وبنوده المختلفة.

اقرأ أيضا  وزير قطاع الأعمال: نعمل على استغلال 20 مليون متر أراض غير مستغلة للشركات التابعة

كما استعرض أبو المجد مواقف عدد من الدول الفاعلة، وكذا المبادرات التي يتم إعلانها على هامش مؤتمر الأطراف، مؤكدًا أهمية الإعداد الجيد لمؤتمر الأطراف المقبل في شرم الشيخ، وتقديم عدد من المبادرات بالتعاون مع شركاء التنمية سواء من الدول المتقدمة أو مؤسسات التمويل، لدعم جهود الدول النامية وبصفة خاصة في أفريقيا، مشيرًا إلى الإجراءات والمراحل لتقديم وإقرار المشروعات من خلال صندوق المناخ الأخضر، مؤكدًا أهمية العمل على تعزيز استفادة مصر من موارد الصندوق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

عمومية «الشرقية للدخان» تسمح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود 50 مليون جنيه للعام المالي الحالي

أحمد اللاهوني 9:39 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

«الشرقية للدخان»: تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 20 مليون جنيه

أحمد اللاهوني 9:29 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

«الشرقية للدخان» توافق على توزيع الأرباح بعائد جنيه وستين قرشا للسهم

أحمد اللاهوني 9:17 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

«الشرقية للدخان»: إجراء الدراسات اللازمة لتصنيع منتجات منخفضة المخاطر

أحمد اللاهوني 9:09 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

تامر جاد الله: 16% نموا في معدلات إنتاج «الشرقية للدخان» من السجائر

أحمد اللاهوني 9:00 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

64 مليار جنيه مبيعات.. الجمعية العامة لـ«الشرقية للدخان» تعتمد نتائج أعمال العام المالي الماضي

أحمد اللاهوني 8:48 م, الخميس, 11 نوفمبر 21