هالة السعيد: خلق فرص عمل للشباب على رأس أولوياتى

المال - خاصناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة راندا أبو الحسن، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، أوجه التعاون من أجل تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر الاستراتيجية 2030. وقالت الوزيرة: إننا نتعاون مع البرنامج الإنم

المال – خاص

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة راندا أبو الحسن، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، أوجه التعاون من أجل تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر الاستراتيجية 2030.

وقالت الوزيرة: إننا نتعاون مع البرنامج الإنمائي من أجل دعم قدرات الوزارة في برامج التنمية الاقتصادية، وأهمها التشغيل وخلق فرص العمل، خاصة للشباب، كما أن فرص التعاون بين الحكومة والبرنامج الإنمائي في استكمال منظومة الإصلاح الإداري يمثل أولوية للوزارة.

وأشارت السعيد إلى أن هذا اللقاء يصب في دعم جهود الحكومة لخلق المزيد من فرص العمل للشباب، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والبنوك والوزارات الأخرى بما يرفع معدلات التنمية الاقتصادية.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المشروعات القائمة بين الجانبين، واِتفقا على عدد من الترتيبات التي من شأنها سرعة تفعيل المشروعات التي تتصل بالارتقاء بالكفاءة والمساءلة في القطاع الحكومى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتطبيق مشروع النزاهة في الخدمة العامة، وتعزيز قدرات الإدارة بالنتائج وذلك لدعم جهود التنمية الوطنية، بالإضافة إلى دعم جهود التدريب لموظفى الدولة وتعزيز سياسات الإدارة الرشيدة في الجهاز الإدارى للدولة.

وأوضحت الوزيرة أنه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر ستنطلق برامج التدريب للعاملين بالوزارة، بما يعزز قدراتهم على التعامل مع الوزارات الأخرى في وضع الخطط ومتابعتها، وتنفيذ برامج الاصلاح الاداري في الجهاز الحكومي للدولة، مؤكدة أنه لا يمكن محاسبة الموظف العام قبل تدريبه وتوفير البيئة الملائمة لأداء العمل.

ولفتت الوزيرة إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من شأنه أن يسرع عملية الإصلاح الاداري، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء وحدات الموارد البشرية بالمؤسسات الحكومية ومكاتب الحوكمة ووحدات بناء القدرات ومراكز تقييم الأداء العام لربط التدريب باحتياجات كل وظيفة وتخصص.

ونوهت السعيد إلى أنه جاري الإعداد لتدشين مدرسة وطنية للادارة العامة على نمط المدرسة الفرنسية للإدارة، بالتعاون مع السفارة الفرنسية وبعثة الاتحاد الاوربي ووزارة التنمية المحلية، وتم إقرار خطط برامج التدريب للقي ادات الحكومية، وبرامج لرفع كفاءة القيادات الوسطى، وهناك تنسيق بين الوزارة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم برامج الاصلاح الإداري.