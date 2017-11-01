هالة السعيد: خطتنا في 2030 أن نتوسع عمرانيًا في 14% من مساحة مصر

- د.هالة السعيد: قانون التخطيط الموحد الجديد يراعي البُعد المكاني والميزة التنافسية الموجودة لكل محافظة المال - خاص: قالت: د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "أجرينا حوارًا مجتمعيًا في معهد التخطيط مع مجموعة من الخبراء والباحثين وأعضاء مجلس النواب وكونا مجموعات من فرق

– د.هالة السعيد: قانون التخطيط الموحد الجديد يراعي البُعد المكاني والميزة التنافسية الموجودة لكل محافظة

المال – خاص:

قالت: د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري “أجرينا حوارًا مجتمعيًا في معهد التخطيط مع مجموعة من الخبراء والباحثين وأعضاء مجلس النواب وكونا مجموعات من فرق العمل لبحث 17 قضية انبثقت عن نتائج التعداد”وذلك عن تحليل نتائج عملية التعداد الأخيرة .

وأشارت “السعيد” إلى أن خطتنا في 2030 أن نتوسع عمرانيًا في 14% من مساحة مصر بدلًا من 7% وهذا كله يحتاج إلى استثمارات في البنية الأساسية، لتشجيع القطاع الخاص للدخول إلى السوق، كشريك أساسي في عملية التنمية”.. وعن قانون التخطيط الموحد أشارت سيادتها: إلى أنه يراعي بعدين، مناقشة الخطة في الوزارة، ولكن التنمية الحقيقة تحدث عبر المحافظات عبر دراسة الفجوات التنموية والعمل على سدها، كما يراعي البُعد المكاني والميزة التنافسية الموجودة لكل محافظة.

وأوضحت”السعيد”: نقوم بالجولات الميدانية لربط ما نراه من تقارير بما نراه على أرض الواقع ومقابلات المواطنين والمسؤولين التنفيذيين.

وأضافت “السعيد” أنه بالنسبة لتحديات الإصلاح الاقتصادي ،قامت الحكومة بجهود كبيرة، وتم الجزء الصعب من الإصلاح الاقتصادي، والذي انعكس بتكلفة على المواطن، والطريق صعب لكننا مستمرين على هذا الطريق.

وأكدت وزيرة التخطيط على ان البرنامج الذي تقدمنا به لصندوق النقد الدولي مصري وتم تصميمه بالكامل من قِبل المسؤولين في مصر.

جاءت تصريحات وزيرة التخطيط في لقائها، الثلاثاء، ببرنامج “العاشرة مساءً” مع الإعلامي وائل الإبراشي على قناة “دريم”.