هالة السعيد: خطة للاستفادة الاقتصادية من البحيرات الشمالية

المال ـ خاص: عقد بمقر وزارة التخطيط والإصلاح الإداري الاجتماع التنسيقي الأول لدراسة ابعاد التنمية الاقتصادية والبيئية للبحيرات الكبرى في مصر. وقالت الدكتورة هالة السعيد إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعت وزارة التخطيط لاجتماع يهدف إلى تنسيق العمل في ملف تطوير البحيرات الكبرى (ال

المال ـ خاص:



عقد بمقر وزارة التخطيط والإصلاح الإداري الاجتماع التنسيقي الأول لدراسة ابعاد التنمية الاقتصادية والبيئية للبحيرات الكبرى في مصر.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعت وزارة التخطيط لاجتماع يهدف إلى تنسيق العمل في ملف تطوير البحيرات الكبرى (المنزلة – البرلس – إدكو – مريوط – البردويل) بمشاركة ممثلين لوزارات الزراعة والري وهيئة الاستشعار عن بعد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة التخطيط العمراني وهيئة الثروة السمكية وجهاز شئون البيئة ومركز بحوث المياه. كما شارك في الاجتماع باحثين من معاهد بحوث الشواطئ وعلوم البحار ومعهد صيانة القنوات المائية.

أكدت الوزيرة اهتمام الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس بتعظيم الاستفادة من البحيرات الكبرى في ضوء الدراسات المتاحة عن الابعاد البيئية والتنموية، كما طالبت الجهات ذات الصلة باستكمال الدراسات المطلوبة بما يوفر معلومات كافية حول التوجه المستقبلي للتعامل مع البحيرات. ودعت السعيد وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي لتقديم نتائج دراستهم الخاصة بالبحيرات في اجتماع عام تستضيفه الوزارة الاسبوع القادم.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إن الوزارة ستواصل تنفيذ التكليفات الرئاسية بالتنسيق بين الجهات الشريكة واستكمال الدراسات وبلورة خطة استراتيجية متكاملة للتنمية الاقتصادية للبحيرات بما يعظم مساهمتها في الاقتصاد القومي.

يذكر أن البحيرات الخمس الكبرى المستهدفة تقع على ساحل البحر المتوسط، ورغم الأهمية الاقتصادية لهذه البحيرات كمصدر للتوازن الأيكولوجى والثروة السمكية ومياه الزراعة، إلا أنها تواجه العديد من المشكلات التي أدت إلى تراجع مساهمتها الاقتصادية، وزيادة المشكلات البيئية التي تنتج عنها وعلى رأسها الصرف الصحى والصرف الصناعى والتعدى على حرم البحيرات بالردم والبناء ونفوق الأسماك. هذا إلى جانب مشكلة تداخل الإختصاصات بين العديد من الجهات الحكومية بشأن إدارة البحيرات والأنشطة القائمة عليها.