هالة السعيد : توفير 12 مليار جنيه لشبكة الطرق والسكة الحديدية

محمود محسنقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة خصصت 12 مليار جنيه تقريبا لشبكة الطرق والسكة الحديدية.جاءت تصريحات السعيد خلال الجولة التفقدية التي قامت بها مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، للقوس الشمالي

محمود محسن

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة خصصت 12 مليار جنيه تقريبا لشبكة الطرق والسكة الحديدية.

جاءت تصريحات السعيد خلال الجولة التفقدية التي قامت بها مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، للقوس الشمالي الغربي بالطريق الدائري الإقليمي.

وأوضحت السعيد أن الدولة سوف تولي اهتماما كبيرا في الفترة المقبلة لبناء الإنسان المصري، وذلك من خلال تطوير التعليم والصحة والتدريب بهدف رفع القدرات.

وأضافت السعيد أن بناء الإنسان المصري سوف يحدث من خلال منظومة متكاملة لا تعتمد على ما سبق فقط بل تعتمد أيضا على الثقافة والفن، بالإضافة إلى الأنشطة الفنية والرياضية في المدارس والجامعات.

وأشارت السعيد إلى أن الوزارة تهدف إلى تدريب الموظفين بالجهاز الإداري، وأيضا تدريب طلبة الجامعة على البرامج الخاصة بريادة الأعمال وفكر العمل الحر، علاوة على طلبة المدارس.