هالة السعيد تناقش مع ممثلي محافظات إقليم القاهرة خطة التنمية المستدامة

المال - خاص عقدت وزارة التخطيط، جلسة حوار نقاشية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثلي محافظات إقليم القاهرة، وذلك استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة بشأن إعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي في عامها الأول (18/2019)_(21/2022)،…

المال – خاص

عقدت وزارة التخطيط، جلسة حوار نقاشية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثلي محافظات إقليم القاهرة، وذلك استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة بشأن إعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي في عامها الأول (18/2019)_(21/2022)، وربط الخطط السنوية ومتوسطة المدي بتحديثات إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030.

وقالت وزيرة التخطيط، إن التنمية الحقيقة يجب أن تحدث على مستوى المحافظات بشكل منفصل يراعي الميزات التنافسية، ما يؤكده قانون التخطيط الجديد الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء وتم احالته للبرلمان، فلكل منطقة ميزة تنافسية عن غيرها، وموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.

وأضافت السعيد: أننا نلمس اليوم التطور الحادث على مستوي الوزارات ككل، فنجد أن معدلات النمو الاقتصادي في اتجاهها الصعودي، وتلك المعدلات مدفوعة بمعدلات استثمار في كل القطاعات، مثل: الصناعة والقطاعات التي لها تشابكات مع القطاعات الأخرى كقطاع التشييد والبناء، والاتصالات، والاستخراجات، مما ينعكس علي معدلات التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو الهدف الأساسي لكل جهود التنمية التي تحدث علي أرض الواقع، لذا نجد أن معدلات البطالة في إتجاهها النزولي.

وأضافت أنه تمت مراعاة جانبين مهمين في الخطة: أولهما أنه يوجد لدينا آلية لتوزيع استثمارات المحافظات بحيث يتم مراعاة الفجوات التنموية فنجد المحافظات الأكثر فقرًا والأعلي في نسب البطالة لها نصيب أكبر من معدلات الاستثمار، مضيفة أن الجانب الآخر هو أنه تمت زيادة الاستثمارات الخاصة بمشروعات الإنارة، ورصف الطرق، والتشجير، والمشروعات الخاصة بالبيئة إلى تسعة مليارات جنية وهي المشروعات التي يشعر بها المواطن، لذا تم زيادة الدفعة التنموية لها في المحافظات المختلفة.

وخلال الورشة، استعرض الدكتور فتحي صقر، مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول والثاني من العام المالي 17/2018 متضمنًا مؤشرات النمو الاقتصادي كمؤشر رئيس وغيرها من المؤشرات، وتعرض لها جميعها بالتحليل والتفصيل.

وقال صقر، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي تهدف إلى تحقيق طفرة في النمو الاقتصادي تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين”، مشيرًا إلى أن إتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلًا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني.