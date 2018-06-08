هالة السعيد : تمكين المرأة أولوية إستراتيجية لرؤية مصر 2030

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بـ “بلرتا اليكو” ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اجتماع لاستعراض نشاط عمل المنظمة في مصر ومدي الدور الحيوي الذي تقدمه للمرأة المصرية، وكذا بحث تقديم الدعم من جانب الوزارة لدور المنظمة فى خدمة سيدات مصر.

وأكدت “السعيد” الاهتمام الذي توليه الوزارة لدعم المرأة المصرية وتوفير فرص عمل لها في إطار السعي نحو تمكين المرآة، من خلال تقديم برامج مكثفة لبناء القدرات لإعدادها لتحمل المزيد من المسئوليات.



و أشارت إلى الاهتمام بفكر تمكين المرأة للقيادة، خصوصا أن مصر تخطو خطوات متميزة في هذا الاتجاه.. موضحة أن ذلك تجلي بالفعل في تعيين عدد من السيدات في مجالس إدارات مؤسسات كبري تمثل متخذي القرار في مصر، معتبرة أن تمكين المرأة يعد أحد أولويات إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وتناولت “السعيد” الحديث عن ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لصالح المرأة ، ذاكرة وجود 6 وزيرات لأول مرة في تاريخ مصر و89 برلمانية.

وأضافت أن رؤية مصر2030 في محورها الاقتصادي تعمل على إدماج المرأة وتقليل الفجوة بين الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، فالرؤية تستهدف الوصول بمعدل مشاركة المرأة إلى 35% بحلول 2020 وتقفز إلى 40% بعام 2030.

وأوضحت أن المعهد القومي للإدارة يقوم بوضع خطة تدريب تشمل الجهاز الإداري للدولة كاملاً سعياً إلى تنفيذ مبدأ المساواة بين الجنسين.

ومن جانبها، استعرضت بلرتا اليكو ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في مصر أنشطة المنظمة في مصر ودورها في تعظيم دور المرأة في المجتمع، مما يسهم في ترك أثر كبير علي خفض معدلات النمو السكاني، كما تناولت الحديث حول أهداف المنظمة وخططها التنفيذية، والتي تستند فيها إلى إجراء الحوار المدني بهدف التوعية بفكر التمكين الاقتصادي.

وأشارت إلى اهتمام المنظمة بالحصول علي دعم من الحكومة المصرية لممارسة أنشطتها.