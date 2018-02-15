هالة السعيد تلتقي موظفي مكتب التخطيط الإقليمي بمنطقة القناة

المال - خاصالتقت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عددًا من موظفي مكاتب التخطيط الاقليمي بمنطقة القناة.جاء ذلك أثناء جولتها التفقدية بمحافظة الإسماعيلية لافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وكل من مجالس مدن القنطرة غرب-القنط

المال – خاص



التقت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عددًا من موظفي مكاتب التخطيط الاقليمي بمنطقة القناة.

جاء ذلك أثناء جولتها التفقدية بمحافظة الإسماعيلية لافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وكل من مجالس مدن القنطرة غرب-القنطرة شرق-فايد القصاصين-أبوصوير-التل الكبير وعدد 3 أحياء، اول وثاني وثالث، لتصبح بذلك محافظة الإسماعيلية من المحافظات الإلكترونية التي تقدم خدمات لمواطنيها بطريقة سهلة و سريعة من خلال استخدام احدث التقنيات التكنولوجيـة.

واطلعت د. هالة السعيد على سير العمل بالمكتب الإقليمي، واستمعت سيادتها إلى مقترحات السادة الموظفين الذين أثنوا علي نشاط وزارة التخطيط وقدموا لها الشكر علي زيارتها.



وصرحت وزيرة التخطيط في أثناء لقائها بموظفي المكاتب الإقليمية بأنه من المهم دعم مكاتب الوزارة الاقليمية حتي يتسنى لها القيام بدورها في متابعة المشروعات محليًا.

مشددة على أهمية التنمية المحلية والتحول من الخطة السنوية إلى رسم خطط طويلة المدى والعمل على متابعتها من خلال المكاتب الإقليمية، وعلى أهمية العمل الميداني لمتابعة المشروعات على أرض الواقع بدلًا من العمل المكتبي.