هالة السعيد تفتتح ورشة عمل تحسين سياسات الإصلاح الإدارى

تفتتح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى اليوم الاثنين ورشة العمل” دور مراكز الحكومة فى تحسين سياسات الإصلاح الإدارى”، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD.

تهدف ورشة العمل إلى استعراض تجارب دول شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية فى مجال تأسيس “مراكز للحكومة” وهى المراكز المعنية بتوجيه وتنسيق سياسات إصلاحات الحوكمة، وتحديد الأولويات الاستراتيجية والبرامج ذات الصلة فى إطار تشاورى بين كل أطراف الحكومة.

كما تساهم فى تطوير النقاش والحوار بين أجهزة الحكومة حول إصلاحات الحوكمة، والتعرف على الاحتياجات الفعلية والمحددة للحكومة المصرية فى خطواتها الإصلاحية بمجالات تنسيق السياسات على أسس استراتيجية.

يشارك فى عرض التجارب السيد “بيتر فاجى”، مستشار أول صنع السياسات والإصلاح الاستراتيجي، برنامج ” سيجما”، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والسيد “آدم أوستري”، مدير أول مشاريع بشعبة إصلاحات الحوكمة وبناء الشراكات. كما يتشارك مع المستشارين السيدة “ميريام علام”، رئيسة برنامج الحوكمة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة.

وأكدت السعيد أن الوزارة تتبنى العديد من المبادرات التى من شأنها تحقيق أستراتيجية الحكومة فى الإصلاح الإدارى سواء من خلال نشر الثقافة والتدريب والاستفادة أيضاَ من الخبرات والتجارب الدولية التى حققت نجاح فى مجال إصلاح المؤسسات العامة.