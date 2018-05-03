هالة السعيد تفتتح مركز تكنولوجى حى فيصل بالسويس

الوزيرة: لابد من تقديم شرح واف للمواطنين بكيفية الحصول على خدماتهم بالشكل المميكن المال-خاص قامت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بافتتاح المركز التكنولوجي فى حى فيصل بمحافظة السويس وذلك في إطار جولتها التفقدية للمحافظة اليوم لافتتاح المرحلة الثانية…

الوزيرة: لابد من تقديم شرح واف للمواطنين بكيفية الحصول على خدماتهم بالشكل المميكن

المال-خاص

قامت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بافتتاح المركز التكنولوجي فى حى فيصل بمحافظة السويس وذلك في إطار جولتها التفقدية للمحافظة اليوم لافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء المحافظة ويصاحبها اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، وذلك فى إطار خطة الوزارة لميكنة كل الخدمات الحكومية وحرصاً على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة شريف إسماعيل لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة الخدمات المقدمة لهم.

وأشادت السعيد بالمجهود المبذول فى إنشاء وتطوير المركز التكنولوجي بحي فيصل، مشددة على ضرورة قيام المركز بأداء الدور المنوط به فى تيسير تقديم الخدمات الكترونياً وبشكل سريع ومبسط.



وأكدت ضرورة تقديم الشرح الوافي للمواطنين بكيفية الحصول على خدماتهم بالشكل المميكن حتى يستطيع بذلك تنفيذ الهدف الرئيس من انشاء تلك المراكز.

وكانت هالة السعيد قد شهدت في بداية زيارتها للمحافظة فيلما تسجيليا عن المراكز التكنولوجية وآخر تناول إنجازات مشروعات المحليات تلاه عرض تقديمي يتناول السويس فى أربع سنوات، كما تفقدت أعمال تطوير كلية طب جامعة السويس ومن المقرر أن تتجه لافتتاح مركز تكنولوجى حى الأربعين وحى السويس.

يذكر أنه تم الانتهاء من تطوير وميكنة 145 وحدة محلية منها 52 وحدة تعمل على النظام المركزي وتشمل مدن محافظات القناة إلى جانب 5 ديوان عام محافظة، كما تم الانتهاء من تطوير وميكنة 15 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية بالإضافة إلى إنشاء 22 بوابة إلكترونية للمحافظات وفيما يخص المحافظات الحدودية (الوادي الجديد- مطروح- البحر الأحمر- جنوب سيناء) فجاري العمل على إجمالي (26) وحدة محلية وعدد (13) وحدة محلية بمحافظة القاهرة والشرقية.