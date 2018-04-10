هالة السعيد تعقد جلسة مباحثات مع رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي

المال - خاصعقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالأردن، جلسة مباحثات مع عبد اللطيف الحمد، مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق.واستعرضت وزيرة التخطيط خلال

المال – خاص

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالأردن، جلسة مباحثات مع عبد اللطيف الحمد، مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

واستعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع جهود مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتقدم المتحقق في تنفيذ خطة إصلاح الجهاز الإداري للدولة.

وخلال الجلسة، تم بحث فرص التعاون مع الصندوق لتوفير التمويل للبرامج والأنشطة التي تنفذها مصر حاليًا من خلال وزارة التخطيط، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 ومنها: برامج خطة الإصلاح الإداري للدولة، وتطوير منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الموارد البشرية HRIS، وتنظيم الدورات التدريبة لإعداد الكوادر وبناء القدرات لرفع كفاءة الجهاز الإداري، علاوة على ميكنة الخدمات الحكومية، وتطوير الخدمات المحلية، فضلًا عن تطوير منظومة التخطيط، وذلك في إطار الأهمية التي يوليها الصندوق العربي في تمويلاته لأنشطة الدعم المؤسسي والتدريب في الدول العربية.

يُذكر أن الاجتماعات السنوية لهذه الهيئات تحظى بأهمية خاصة ومشاركة واسعة من وزراء التخطيط والمالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية العربية لبحث ومناقشة النشاط السنوي لهذه الهيئات في ضوء الدور التنموي الذي تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات، ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية وحكومات الدول النامية، خاصة مع الضغوط الاقتصادية التي تمر بها هذه الدول، وما تتمتع به تمويلات هذه الصناديق من ارتفاع درجة اليسر وتوافقها إلى حد كبير مع الاحتياجات التنموية لهذه الدول.

يُشار إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي هو مؤسسة مالية إقليمية عربية تهتم بتمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تمويل المشروعات الاستثمارية العامة والخاصة، وتقديم المعونات والخبرات الفنية.