هالة السعيد تعرض ملامح قانون التخطيط الموحد علي لجنة الموازنة بالبرلمان

المال - خاصحضرت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالأمس الاثنين، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة ملامح قانون التخطيط الموحد الجديد، وصرحت "السعيد" إن القانون يمهد الطريق بشكل كبير لتطبيق اللامركزية ويتوافق مع توجهات قانون الإدارة المحلية الجديد.



المال – خاص

حضرت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالأمس الاثنين، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة ملامح قانون التخطيط الموحد الجديد، وصرحت “السعيد” إن القانون يمهد الطريق بشكل كبير لتطبيق اللامركزية ويتوافق مع توجهات قانون الإدارة المحلية الجديد.

واضافت “السعيد” إن قانون التخطيط الموحد يراعي أحدث التطورات العالمية في مجال التخطيط، ويستهدف في الأساس التنسيق بين التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والتخطيط العمراني، كما أنه يرسخ لمبادئ المشاركة المجتمعية الموسعة في إعداد الخطة وتنفيذها ومن ثم متابعة التنفيذ.

كما أكدت وزيرة التخطيط علي أن القانون الجديد يسعي إلى إشراك المواطن المصري في وضع الخطط، قائلة إن: “اتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلًا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني”، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تتيح تفصيلًا دقيقًا لمواد القانون وذلك فور إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه من السيد رئيس الجمهورية.



حضر الاجتماع د. حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة والسادة أعضاء اللجنة، وم. أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان.. وتم التوافق علي أن يعقب تلك الجلسة الاستماعية مجموعة نقاشات موسعة لقانون التخطيط الموحد.