هالة السعيد تصطحب وزير التخطيط العراقي في زيارة للأكاديمية الوطنية للتدريب

زارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأكاديمية الوطنية للتدريب رفقة الدكتور خالد بتال النجم، وزير التخطيط العراقي والدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة، وكان في استقبالهم الدكتورة رشا راغب، رئيس الأكاديمية.

وتضمنت الزيارة جولة في الأكاديمية وشرح لأهم برامجها ولقاء مع عدد من المتدربين في برامج إعداد التنفيذيين للقيادة.

وقدمت الدكتورة رشا راغب عرضًا تفصيليًا بما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وأهم البرامج التي تم تنفيذها والتي استهدفت الشباب المصرى والعاملين بالحكومة ونواب المحافظين وبعض الدورات التخصصية، وكذلك ما تحقق في إعداد وتدريب الشباب الأفريقي.

ومن جانبها أشادت الدكتورة هالة السعيد بما حققته الأكاديمية من تطور وقدرة علي تقديم مستويات تنافس الأكاديميات العالمية في مجال التدريب وإعداد الشباب للقيادة من خلال برامج متميزة وشراكات مع أرقى بيوت الخبرة الدولية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدعم الرئاسي الذى تلقته الأكاديمية كان المحرك الرئيسي في تحقيق معدلات كبيرة في إعداد المتدربين وساعات التدريب وكذلك جودة الشباب الملتحق بالأكاديمية، والإدارة العلمية للمنظومة بشكل عام.

ومن جانبة أشاد وزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بتال النجم بما شاهده واستمع إليه وما تحقق من إنجازات في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأبدى رغبته في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة مع الأكاديمية.

ومن ناحية اخرى خلال زيارتها للأكاديمية الوطنية للتدريب؛ أعد متدربي برنامج تدريب التنفيذين علي القيادة مفاجأة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واحتفلوا بفوزها بجائزة أفضل وزير من جائزة التميز الحكومي العربية.

وأهدوها درعًا باسم المتدربين والتقطوا معها الصور التذكارية في حضور الدكتورة رشا راغب، رئيس الأكاديمية، والتي قدمت درع الأكاديمية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور خالد بتال النجم، وزير التخطيط العراقي.

من جانبها عبرت الدكتورة هالة السعيد عن امتنانها لشباب الاكاديمية والعاملين بها علي الاحتفال وأكدت أن الجائزة هي تقدير لكل الحكومة المصرية وللمرأة المصرية وليست جائزة شخصية.

وتمنت أن يحقق المتدربين وهم من التنفيذيين جوائز أكثر خلال الدورات القادمة من جائزة التميز الحكومي المصرية والعربية.