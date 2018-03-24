هالة السعيد تشارك في فعاليات المؤتمر القومي للبحث العلمي

- الوزيرة: البحث العلمي يساعد الدولة في تنفيذ المشاريع الكبرى المال - خاص شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم السبت، في فعاليات المؤتمر القومي للبحث العلمي، تحت عنوان "إطلاق طاقات المصريين"، بحضور عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،…

– الوزيرة: البحث العلمي يساعد الدولة في تنفيذ المشاريع الكبرى



المال – خاص

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم السبت، في فعاليات المؤتمر القومي للبحث العلمي، تحت عنوان “إطلاق طاقات المصريين”، بحضور عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويستمر المؤتمر علي مدار يومين، ويشارك به عدد كبير من الوزراء، وممثلي علماء مصر بالخارج، فضلًا عن ممثلي القطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب.

وأكدت السعيد على أهمية البحث العلمي وضرورة تطويره في تحقيق عملية التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن إدارة عجلة التنمية تحتاج إلى البحث العلمي.

وأشارت إلى أن إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، تهتم بالبحث العلمي والابتكار، وتتضمن محورًا لهذا الشأن وهو محور المعرفة والابتكار والبحث العلمي والذي يهدف إلى أن يكون المجتمع المصري بحلول عام 2030 مجتمعًا مبدعًا، مبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.

وأكدت على ضرورة تدعيم الهيئات المختصة بالبحث العلمي دعما كاملاً نظراً لدخول عملية البحث في العديد من المجالات من طاقة ومياة وصحة وغيرها من المجالات.

ويهدف المؤتمر إلى مراجعة أولويات البحث العلمي في إطار الإستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 كما يهدف إلى ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، والمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المجتمع الي جانب خدمة أهداف التنمية، خاصة المشروعات القومية العملاقة.

ومن المقرر أن يقام على هامش المؤتمر معرض حول استعراض مخرجات البحث العلمي التطبيقية، ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية على المستويين المحلي والدولي في مجالات عديدة تضم مجالات الطاقة، الصحة، الزراعة، البيئة، وسياسات وأخلاقيات البحث العلمي إلى جانب الدراسات المستقبلية والاستشرافية.