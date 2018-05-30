هالة السعيد: برنامج التطوير الإدارى تنفيذ لخطة الإصلاح

هالة السعيد: “الانتهاء من برامج تقييم 4000 قيادى بالجهاز الإدارى للدولة فى يوليو وبدء تقييم القيادات بالمحافظات فى سبتمبر”

شريفة شريف: “بناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى سيكون له تأثير كبير على مستقبل مصر فى ظل الحاجة لقيادات قادرة على تحقيق الأهداف المنشودة”

المال – خاص

شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للإدارة فى فعاليات برنامج التطوير الإدارى للقيادات العليا لتعزيز قدرات الموظفين الذى ينظمه المعهد القومى للإدارة بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا ENA، ومنظمة International VNG بهولندا، والاتحاد الأوروبى.

وخلال اللقاء أشارت د. هاله السعيد أن البرنامج التدريبى يأتى انطلاقا من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتحقيقاً لخطة الإصلاح الإدارى والتى من شأنها المساهمة فى رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وذلك عن طريق تقديم الخدمات التدريبية والارتقاء بمنظومة التدريب لإعداد الكوادر الادارية وإقامة نظام مؤسسى كفء وفعال، مضيفة أن وزارة التخطيط بدأت فى البرنامج التأسيسى للموارد البشرية والذى حضره مجموعة كبيرة من ممثلى الوزارات، على أن يتم البدء فى أغسطس المقبل فى البرنامج المتقدم للموارد البشرية والذى ينتهى بنهاية ديسمبر 2018، مشيرة إلى البرنامج الالكترونى الخاص بالموارد البشرية الذى لابد من تطويعه ليتناسب مع قانون الخدمة المدنية وقد بدأ العمل التجريبى به داخل وزارة التخطيط وكذلك بمعهد التخطيط القومى منذ حوالى 6-8 أشهر، وذلك وفقا للجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لاختيار أفضل نظام سوفت وير للموارد البشرية يتم الاتفاق عليه، قائلة: “أتوقع بنهاية ديسمبر أن تكون هناك نقلة نوعية فى وجود إدارات موارد بشرية مدربة بشكل جيد تعمل على أنظمة متطورة”.

وأضافت السعيد خلال كلمتها أنه يتم العمل كذلك على برامج التقييم لموظفى الجهاز الإدارى والذى يوفر قاعدة بيانات عن الموظفين وقدراتهم المختلفة، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء فى 5 يوليو 2018 من برامج تقييم عدد 4000 قيادى بالجهاز الادارى للدولة، على أن يبدأ تقييم القيادات بالمحافظات فى سبتمبر، وسيتم بالتوازى تقييم موظفى الجهاز الادارى الذين تم تعيينهم على مدى العشرة سنوات الماضية ويصل عددهم إلى حوالى 10 آلاف موظف حتى يمكن إتاحة الحد الأدنى من المعلومات الادارية والقانونية والمعرفية والسلوكية للموظفين، مشيرة إلى أنه بالنسبة لميكنة الخدمات الحكومية فقد تم الانتهاء من ميكنة خدمات المحليات بمحافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس وتم اطلاق عدد 8 خدمات متوفرة على تطبيقات المحمول، كما أنه يتم العمل حاليا على تطوير وميكنة خدمات المحافظات الحدودية.



ومن جانبها أكدت د.شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة على رؤية المعهد القومى للإدارة واهتمامه ببناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى وتطويرها وتدريبهم على علوم الإدارة الحديثة، متوقعة أن يكون لهذا التوجه فى مصر تأثير كبير على مستقبلها فى ظل الحاجة لقيادات قادرة على تحقيق الاهداف المنشودة.

كما أوضحت د. شريفة أن مناهج البرنامج التدريبى اشتملت على كل النواحى الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية وذلك فى ظل ضرورة أن تكون القيادات فى العصر الحديث ملمة بكافة الجوانب التى تمكنها من تعظيم الاستفادة من القدرات المتاحة تحت تصرفها فى المؤسسات التى تترأسها أو فى المواقع المختلفة فى الدولة.

يذكر أن برنامج “التطوير الإدارى للقيادات العليا”، يستمر فى الفترة من 27 مايو الحالى وحتى 11 يوليو المقبل، ويتناول البرنامج التدريبى عدة محاور أهمها إدارة التغيير، وإدارة الموارد البشرية، والحوكمة، ومدونة السلوك الوظيفى، وتصميم وتنفيذ السياسات العامة وإدارة نظم المعلومات.