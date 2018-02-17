هالة السعيد : المرأة تقلدت أرقى المناصب فى عهد السيسى

قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن المشاركة الفعالة للمرأة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة عامل رئيسي فى النجاح، مشيرة إلى أن مصر مرت بتحديات كبيرة السنوات الأخيرة، لكن كان لدينا إرادة حقيقية لإشراك المرأة وجعلنا 2017 عاما للمرأة المصرية، وهو توجه من أعلى سلطة فى البلاد.

وأضافت – خلال المؤتمر الرابع لجمعية “سيدات أعمال مصر” اليوم السبت – أن المرأة تمثل 20% من الحقيبة الوزارية حاليا ولدينا 90 نائبة فى البرلمان، و تقلدت أرقى المناصب فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يثق في قدرات المرأة المصرية.

وتابعت أن الدولة لديها خطة طويلة المدى 2030 بها محاور عدة والمرأة تعد محورا رئيسيا فيها، لافتة إلى أن نسبة تمثيل المرأة ستكون 35% خلال 2030 وبرامج التدريب تهدف إلى دفع المرأة للمناصب القيادية.

وأكدت أن ثمار الإصلاح الاقتصادي ظهرت بوادرها خلال الربع الثانى من العام الحالى، بارتفاع معدلات النمو و تراجع معدلات البطالة ل 11.3% بعد أن كانت 12.9 % وكذلك معدلات التشغيل، موضحة أن مصر تسير على الطريق الصحيح وتلك الرؤية تتم بشكل تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص.