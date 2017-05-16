هالة السعيد: العدالة الاجتماعية تستلزم توفير فرص العمل وتنمية المهارات

مدحت إسماعيل وهبة حامدقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن العدالة الاجتماعية الحقيقية هي توفير فرص عمل وتنمية المهارات وتوفير خدمة صحية لائقة.وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر نحو حماية اجتماعية شاملة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لابد أن يستند إلى برنامج موازٍ للحما



مدحت إسماعيل وهبة حامد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن العدالة الاجتماعية الحقيقية هي توفير فرص عمل وتنمية المهارات وتوفير خدمة صحية لائقة.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر نحو حماية اجتماعية شاملة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لابد أن يستند إلى برنامج موازٍ للحماية الاجتماعي، مبني على مفهوم المجتمع العادل الذي يتيح المساواة في فرص العمل بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشادت بقدرة وزارة التضامن في الوصول إلى 1.7 مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة رغم اختصار البرنامج الزمني الخاص به من 3 سنوات لعامين فقط بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.