هالة السعيد: التخطيط مهتمة بدعم ريادة الأعمال و نشر ثقافة العمل الحر

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في مشروع رواد 2030 حملتها التوعوية الأولي والتي أطلقتها في محافظة الأقصر بعنوان ” ابدأ مستقبلك ” والتي أقيمت للتوعية بأهمية ريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر في المحافظة، ونظمت الحملة على مستوى مدارس الأقصر الإعدادية الحكومية ليتم تدريب مدرسي تلك المرحلة علي برنامج تم تنظيمه للحملة، وذلك ليقوموا بدورهم بنقله إلي 53 ألف طالب.

وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحملة جاءت كجزء من الخطة التدريبية التي يهدف إليها مشروع “رواد 2030 ” لتأتي كأول حملة توعوية في المحافظات تبدأ من الصعيد وبالتحديد من الأقصر لتنتشر علي مستوي المحافظات كافة.

وأشارت إلي حرص الوزارة علي ضم أعداد أكبر من العناصر الشابة لنشر ثقافة ريادة الأعمال.

وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم دور ريادة الأعمال والعمل على إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم في تحفيز الشباب والطلاب، للتعبير عن أفكارهم وتحويل تلك الأفكار لمشروعات وتقديم الدعم لتلك المشروعات بل وتسويقها أيضًا.

وتقدمت د.غادة خليل، مديرة مشروع “رواد 2030 ” في كلمتها خلال ختام فعاليات الحملة بالشكر إلي محمد بدر محافظ الأقصر ولقيادات المحافظة علي المجهود المبذول من جانبهم لدعم نجاح الحملة.

وأضافت أن الأقصر محافظة رائدة في كثير من المجالات، متمنية من المتدربين العمل علي تنفيذ البرنامج التدريبي كاملًا بنقله في الأيام التالية للحملة علي طلاب المدارس الإعدادية، لضمان نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

وفيما قامت د. غادة خليل بتقديم شهادات تقدير للمشاركين في الحملة، طالب المتدربون بأن تكون هناك أكثر من حملة تستمر لمدة أطول، مؤكدين أن حملة “ابدأ مستقبلك” كانت مفيدة لهم، وأكدت “خليل” أن الأمر لن ينتهي بمجرد تقديم الحملة بل سيتم متابعة التنفيذ من جانب المشروع وإقامة حملات أخري، ومتابعة الأفكار والمشروعات التي تقدم بها الطلاب فيما بعد.

يُشار إلى أن مشروع “رواد 2030 ” يهدف إلي إقامة حملات توعوية لإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار، إضافة إلى التوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر و صفات وفِكر رائدي الأعمال منذ مرحلة المدرسة لإنشاء قاعدة طلابية على دراية بريادة الأعمال، وتعزيز وتنمية الطلاب الذين لديهم المهارات الريادية منذ الصغر.