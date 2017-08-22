هالة السعيد: ارتفاع نمو الاقتصاد 5% هذا العام

خالد بدر الدينأعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مصر تتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالى بحوالى 5% مع نهاية السنة المالية الحالية التى بدأت أول يوليو الماضى وتنتهى 30 يونيو المقبل، وذلك بارتفاع طفيف على توقعات الحكومة السابقة.ذكرت وكالة رويترز أن عمرو الجارحى، وزير المالية، أعلن فى مقابل

خالد بدر الدين

أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مصر تتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالى بحوالى 5% مع نهاية السنة المالية الحالية التى بدأت أول يوليو الماضى وتنتهى 30 يونيو المقبل، وذلك بارتفاع طفيف على توقعات الحكومة السابقة.





ذكرت وكالة رويترز أن عمرو الجارحى، وزير المالية، أعلن فى مقابلة بالتليفزيون المصرى بداية الشهر الحالي، أنه يتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى بحوالى 4.6% إلى 4.8% خلال السنة المالية الحالية 2017– 2018.

ويواجه الاقتصاد المصرى متاعب مالية صعبة منذ ثورة 25 يناير 2011 أدت إلى هروب السياح والمستثمرين الأجانب واستنزاف الاحتياطى الأجنبى مع تدهور الإيرادات، وإن كان قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار من المتوقع أن يحقق بعض الانتعاش للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.

وتتوقع أيضًا الوزيرة هالة السعيد زيادة إيرادات الصادرات لتتجاوز 22.5 مليار دولار مع نهاية السنة المالية الحالية وإلى أكثر من 30 مليار دولار فى نهاية السنة المالية 2019– 2020 مقارنة بـ20.5 مليار دولار مع نهاية السنة المالية الماضية.