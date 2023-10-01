هالة الخطيب: المركز المصري للقيادة الآمنة الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا

قالت هالة الخطيب، المدير التنفيذى للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المركز المصري للقيادة الآمنة التابع للاتحاد هو الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضافت الخطيب في تصريحات لها خلال الجولة التى عقدت اليوم لتفقد المركز بمدينة 15 مايو، أن المركز تم تصميمه وإنشاؤه بالتعاون مع شركة TTI النمساوية، لافتة إلى أنه تم افتتاحه في مارس لعام 2012.

وتابعت أن المركز على مساحة 105 فدان، مشيرة إلى أنه يقوم بتدريب وتأهيل مهني ومحترف لقائدي المركبات السياحية وغيرها طبقاً للمعايير الدولية للقيادة الآمنة كما يحظي برعاية وزارة السياحة.