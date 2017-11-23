هاكسفير تدرس تخصيص نسبة من الأرباح للمسئولية المجتمعية

❏ توفير %30 من الإنتاج إلى السوق المحلية و%70 للتصدير ❏ بدء العمل خلال أيام على مساحة 2500 متر بمدينة العبور ❏ توفير فرص عمل دائمة واستقدام أحدث التكنولوجيا للحفاظ على البيئة ❏ مصر جاذبة للاستثمار وتوفير العملة الدولارية للحد…

❏ توفير %30 من الإنتاج إلى السوق المحلية و%70 للتصدير

❏ بدء العمل خلال أيام على مساحة 2500 متر بمدينة العبور

❏ توفير فرص عمل دائمة واستقدام أحدث التكنولوجيا للحفاظ على البيئة

❏ مصر جاذبة للاستثمار وتوفير العملة الدولارية للحد من الاستيراد

❏ الجهود الحكومية لتذليل عقبات إقامة المشروعات تدعم جذب الأموال

❏ توجيه الأموال للجهات الخيرية والأكثر احتياجا

❏ نسعى إلى توفير منتجات ذات جودة وسعر منافسين

المرسى عزت

تستعد شركة هاكسفير المصرية التركية لإخراج نسبة سنوية من الأرباح للمسئولية المجتمعية وخدمة البيئة المحيطة.

قال حمدى الغزالى الرئيس التنفيذى للشركة، التى تبدأ العمل خلال أيام فى إنتاج إكسسوارات الملابس الجاهزة، إن الشركة تؤمن بالمسئولية المجتمعية، لدورها فى تقليل الفجوات بين الطبقات.

أشار الغزالى فى حواره مع «المال» إلى أن شركة هاكسفير تتبنى رؤية إستراتيجية للمساهمة الفاعلة فى تقديم الخدمات المجتمعية، وتوفير خدمات للمجتمع.

ولفت إلى أن شركته تسعى دوما إلى توفير فرص العمل، كونها العامل المهم فى تقليل البطالة، من ثم تقليل أعداد محدودى الدخل.

أضاف أن الشركة مهتمة بتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، واستخدام أحدث تكنولوجيات الصناعة العالمية.

أوضح أن الشركة ترحب بالمساهمة فى أى مبادرات تهدف إلى حماية محدودى الدخل، إيمانا منها أن المجتمع الصحى الذى يقوم على التكافل ورعاية الأقل دخلًا.

أضاف أنها تهتم بتقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الخيرية القائمة بما يعمل على توفير احتياجاتها وتوفير الخدمات لمحدودى الدخل.

وأشار إلى أن الشركة تتبنى إستراتيجية تقوم على توفير العملة الدولارية، من خلال قيامها بسد احتياجات السوق المحلية، من إكسسوارات الملابس الجاهزة بدلا من استيرادها.

لفت إلى أن «هاكسفير» تعمل على تصدير كميات كبيرة من الإنتاج للخارج، للحصول على العملة الدولارية، وتوفيرها للسوق المحلية.

أضاف أنها تعمل على تصدير ما نسبته %70 من الإنتاج الى السوق الخارجية، وأن النسبة المتبقية تؤول إلى السوق المحلية.

أشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها الى الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية، استفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعه مع العديد من بلدان العالم.

ووقعت مصر عددًا من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول عربية، وأفريقية، وأوروبية. وتعد اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية الكوميسا، وبروتوكول الكويز، أبرز اتفاقيات وقعتها مصر، للمزيد من انسيابية الصادرات المصرية للخارج.

أكد الغزالى أن استثمارات المرحلة الاولى من مصنع هاكسفير لإكسسوارات الملابس تصل إلى 50 مليون جنيه.

أشار إلى أن المرحلة الأولى تشهد إنتاجا يصل إلى 30 طنًا شهريًا من الإكسسوارات، تشمل الزارير المستخدمة فى إنتاج الملابس الجاهزة.

لفت إلى أن المرحلة الأولى من مصنع هاكسفير تقام على مساحة 2500 متر مربع بمدينة العبور، بالمنطقة الصناعية الأولي

أشار إلى أن المرحلة الثانية تصل مساحة مصنع هاكسفير إلى 5 آلاف متر مربع باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه للمرحلتين الأولى والثانية.

لفت إلى أن المرحلة الثانية تشهد إنتاج السوست وغسيل الجينز، تستهدف تغطية متطلبات السوق المحلية من تلك النوعية من المنتجات والخدمات.

أوضح أن المصنع يعد الأول والأضخم فى مصر فى مجال إكسسوارات الملابس، وأن الشركة تعمل على توفير احتياجات السوق المحلية بجودة وأسعار منافسين.

لفت إلى أن هيكل ملكية الشركة يتوزع بين مستثمرين مصريين وأتراك بحصة متساوية، %50 لكل طرف.

أكد أن الشركة مهتمة بالتبرع للجهات الأكثر احتياجا بما يؤهلها لتقديم خدماتها على أكمل وجه، وأن السوق المصرية تحتاج إلى تكاتف الجميع للمساهمة فى دعم الفئات الأقل دخلا وتوفير الرعاية لهم.

أشار إلى أن تقديم الحكومة لحوافز للشركات التى تقدم خدمات مجتمعية، يشجع الكثيرين على تقديم الدعم والأموال للأكثر احتياجا، وأن السوق المصرية جاذبة للاستثمار، ويمكنها استقبال العديد من الاستثمارات فى مختلف المجالات.

أكد أن السوق المصرية تعد أبرز أسواق المنطقة حاليا، كونها أكبر الأسواق استهلاكا، إلى جانب علاقاتها الاقتصادية مع العديد من دول العالم.

أشار إلى أن الفترة المقبلة تشهد ضخ المزيد من الاستثمارات، مع وجود تشريعات منظمة، ورغبة أكيدة من الحكومة فى تذليل العقبات التى كانت تعرقل أى استثمارات.

لفت إلى أن استثمار هاكسفير يجذب استثمارات اخرى، وأن العديد من الشركات لديها رغبة للعمل فى مصر.

يذكر ان رجل الأعمال حمدى الغزالى، من أكبر العاملين فى مجال تصدير واستيراد المنتجات الغذائية، كما يعد من ضمن المستثمرين المصريين الذين لديهم مشروعات بالسوق السعودية.