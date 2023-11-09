«هاكرز» يمهلون «فوري» حتى 28 نوفمبر كآخر موعد لدفع الفدية

أمهلت عصابة “الهاكرز” المسئولة عن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له شركة “فوري لحلول المدفوعات” اليوم الخميس مسئوليها حتي يوم 28 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 2:34 مساءً بتوقيت مصر موعدا نهائيا للحصول علي فديتها قبل عرض بيانات العملاء للبيع على مواقع الويب المظلمة dark web ، وذلك بحسب موقع hackmanac.

وصنف الموقع مستوى الهجمات التي تعرضت لها شركة فوري باستخدام برامج الفدية بمرتفع الخطورة ، منوها بأن الهجوم هو واحدا من أصل 25 آخر تعرضت له شركات ومؤسسات واستهدف تسريب بيانات مالية للعملاء .

أكدت شركة فوري لحلول المدفوعات علي كفاءة وأمان دفاعاتها الإلكترونية عبر كل منصاتها وعن كل خدماتها المقدمة إلكترونيا و أنه لا صحة لأي شائعات تناولها البعض علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم إنها قامت على الفور بالبحث فى الخوادم الخاصة بالشركة على البث الحي وبناء على الاختبارات التي قامت بها الشركة فقد تبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لأي اختراقات كما تفيد الشركة بأنه لم يتم تسريب أي بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء ، كما تفيد الشركة بأنها تطبق أعلي معايير الأمن السيبراني طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية.