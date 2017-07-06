هافانا للتطوير العقاري تسوق 60% من مشروعها بأكتوبر

وقال المهندس أمير حشاد، رئيس مجلس إدارة شركة هافانا للتطوير العقاري، إن الشركة نجحت في تسويق نحو 60% من مشروع هافانا هيلز بمدينة أكتوبر، وذلك منذ فتح الحجز فيه قبل شهرين، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى للأسعار المميزة للمتر.

وأشار إلى أن أسعار المتر بالكمبوند تتراوح بين 3400 -4500 جنيه للمتر، متوقعا تسويق باقى الوحدات خلال وقت قصير وتسليم المشروع العام المقبل.

وأضاف أن الشركة تسبق الجداول الزمنية فى خطتها للعام الحالى، وتعد لخطة جديدة تتضمن مجموعة من المشروعات بنوعيها السياحي والسكني.

ويقام مشروع هافانا هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، ويضم الكمبوند نحو 300 وحدة سكنية بمساحات من 85 مترا وحتى 220، إلى جانب مجموعة من الخدمات المتنوعة.